快訊

回防選區全力反罷免 李彥秀免兼國民黨文傳會主委

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北市清明連假垃圾收運正常 30處限時收運點一次看

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
清明連假到來，台北市環保局公布假期收運狀況，除了周日固定暫停收運外，其他三天晚上皆維持正常收運，若時間無法配合，也可以到北市10個行政區30處限時收運點丟垃圾。記者洪子凱／攝影
清明連假到來，台北市環保局公布假期收運狀況，除了周日固定暫停收運外，其他三天晚上皆維持正常收運，若時間無法配合，也可以到北市10個行政區30處限時收運點丟垃圾。記者洪子凱／攝影

清明連假到來，台北市環保局公布假期收運狀況，除了周日固定暫停收運，其他三晚皆維持正常收運，若時間無法配合，也可以到北市10個行政區30處限時收運點丟垃圾。

環保局表示，明天起開始為期4天連假，清潔隊連假期間夜間均正常收運垃圾，唯有6日逢周日停收，若無法配合垃圾收運時間民眾，可利用北市30處垃圾限時收受點丟垃圾，地點時間可上網站（https://garbage.gov.taipei/epb/iframe/garbage.aspx）查詢。

環保局提醒，清明掃墓時，如有產生垃圾應妥善打包處理，避免留在墓地造成環境汙染，而連假期間公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等湧現人潮，切勿違規棄置垃圾包、亂丟菸蒂，一起維護整潔的市容環境。

北市 環保局 連假

延伸閱讀

清明連假賞玫 台北2處玫瑰園超過800品種玫瑰齊放

清明連假首日估國道車潮達1.5倍 高乘載路線時段曝

今起回暖放晴 清明連假天氣2階段變化 收假日北東迎雨

今天清明連假前1天交通量曝 國5往宜花東車流恐持續到深夜

相關新聞

蔣萬安拍板了！北市永康商圈5月母親節起 試辦周末徒步區

落實人本交通，北市長蔣萬安拋永康、中山徒步區想法後，近兩周親自拜訪永康商圈里長及理事長，昨並親自召開跨局處會議，拍板永康...

耗時8年30億元新北美術館終落成 4月8日試營運曝三特展

新北市美術館將於4月8日至4月13日舉辦試營運，開放市民免費參觀，為正式開館前進行最後的設施測試與優化。該館自2017年...

六都唯一新生兒人數正成長 蔣萬安政策助孕

聯合報本周推出六都生育政策檢視，北市長蔣萬安下午出席2025金孕獎頒獎典禮，提到北市生育政策檢視，蔣說，他上任推出好孕專...

北市清明連假垃圾收運正常 30處限時收運點一次看

清明連假到來，台北市環保局公布假期收運狀況，除了周日固定暫停收運，其他三晚皆維持正常收運，若時間無法配合，也可以到北市1...

首座新北美術館25日開館 侯友宜盼帶動周邊使鶯歌成藝術城

新北市首座公有美術館新北市美術館，將於4月25日正式開館。新北市長侯友宜今主持市政會議，強調新美館開幕「是很重要一件大事...

拍板永康街假日封街 在地里長：配套請做足降低影響

台北永康街封街將於5月10日起為期一個月，在每周六、日下午時段舉辦封街，在地居民憑通行證仍可開車或搭車入內。在地商圈、里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。