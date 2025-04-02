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北市清明連假垃圾收運正常 30處限時收運點一次看
清明連假到來，台北市環保局公布假期收運狀況，除了周日固定暫停收運，其他三晚皆維持正常收運，若時間無法配合，也可以到北市10個行政區30處限時收運點丟垃圾。
環保局表示，明天起開始為期4天連假，清潔隊連假期間夜間均正常收運垃圾，唯有6日逢周日停收，若無法配合垃圾收運時間民眾，可利用北市30處垃圾限時收受點丟垃圾，地點時間可上網站（https://garbage.gov.taipei/epb/iframe/garbage.aspx）查詢。
環保局提醒，清明掃墓時，如有產生垃圾應妥善打包處理，避免留在墓地造成環境汙染，而連假期間公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等湧現人潮，切勿違規棄置垃圾包、亂丟菸蒂，一起維護整潔的市容環境。
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