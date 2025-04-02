清明連假賞玫 台北2處玫瑰園超過800品種玫瑰齊放

4天連假將至，台北玫瑰展開展進入第三周，展期一開始受到不穩定的天氣而影響花開，上周因陽光普照下，目前園區盛開約七成，遊客可欣賞超過800種的品種玫瑰齊放，另外，想要賞「玫」士林官邸也可欣賞到台灣難得一見的各色玫瑰綻放，此刻正是士林官邸玫瑰園最美的時刻。

北市公園處長藍舒凢表示，今年台北玫瑰展受到春季忽冷忽熱、強降雨與晴天交替影響，尤其玫瑰是喜愛陽光的全日照植物，且需搭配良好的灌溉、剪枝、施肥及病蟲害管理，才能開出艷麗的花朵，所以花朵綻放顯得格外可貴，民眾可以把握接下來的這周連假，到園區賞花。

公園處圓山所主任莊勝豪指出，臺北玫瑰園自2011年開始進行品種展示至今，共開設六大展區，各區皆以國外花園造景設計出浪漫花拱、光之圓頂、心形水池、環形花廊等不同景致，搭配超過800種的品種玫瑰齊放，每年春季及秋季有兩波花期，一整年能吸引超過百萬人造訪。

另外，士林官邸公園也可欣賞到台灣難得一見的各色玫瑰綻放。園藝管理所主任吳旻靜表示，玫瑰園內栽植近百種品種、二千餘株玫瑰，包含大花型切花玫瑰、藤蔓玫瑰、灌木玫瑰等，顏色從嬌嫩粉、貴氣紫、純潔白、熱情紅到罕見的複色系，應有盡有。