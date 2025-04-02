首座新北美術館25日開館！侯友宜盼帶動周邊使鶯歌成藝術城

新北市首座公有美術館新北市美術館，將於4月25日正式開館。新北市長侯友宜今主持市政會議，強調新美館開幕「是很重要一件大事」，歷時10幾年從規畫到完工，盼能驅動城市產業能量，並結合周邊陶博館、鶯歌老街、客家文化園區、李梅樹紀念館與交通串聯，讓鶯歌就是一座藝術城。

新北市文化局長張張䕒育金在市政會議專題報告，以全民美術館為定位，提供典藏、研究、展演、教育與公眾服務等功能。開館將推出四檔展覽，包括「往來／照見」典藏研究展、「基進城市」國際主題策畫展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」新美館年度委製計畫，以及「再自然不過的事」親子互動展。

新美館館長賴香伶說，她是台北市立美術館策展人出身，當初北美館1983年成立，在當年是一個唯一面向國際的現當代美術館，但現在已經21世紀，新的美術館已走過這個時代，所以範圍不會侷限於現代和當代，而是現代、當代及視覺文化範圍，並面向市民，吸引市民來參與，是未來希望達到的目標。

賴香伶指出，新美館有4種票價，全票100元、20人以上團體票75元、大學生、65歲長者及志工可享50元優待票、高中職學生、16歲以下學童、身心障礙者及陪同者乙名、低收入戶、導遊等免門票；而新北市民平日免票、周末及例假日享優待票。雖然是行政法人確實有自償的責任，因此除門票外，也會透過賣店、停車場、尋求文化部補助或企業贊助等多元管道挹注。

新美館補充，開館日隔天，將舉辦開館論壇，邀請9位活躍於臺灣及國際的重量級策展人、美術館長、藝術總監及學者，共同探討美術館在當代世界面臨的處境，重新思考美術館的社會角色、運營思維，及展開對話的可能。

為慶祝新北市美術館開館，推出開館系列活動，4月26日至6月1日連續六周末登場，首周邀請雲門舞集及FOCASA馬戲團演出，4月26日雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍的作品《十三聲》，結合音樂人林強、美術設計何佳興等跨界創作者，以肢體、音樂與畫面呈現臺灣在地文化與時代氛圍。4月27日則由FOCASA馬戲團帶來親子馬戲作品《潘朵拉的盒子》，讓大小朋友在奇幻的馬戲世界中體驗藝術的魅力。

此外，開館系列活動現場還有主題市集，夜晚則將上演「光雕展演」，以美術館建築為投影平台，呈現光影藝術，打造建築與自然、人文的和諧共鳴。開館首周末4月26、27日晚間8時30分，還將施放璀璨煙火，帶給市民難忘的視覺饗宴。