快訊

美國務卿下令審查申簽學生網路發言！禁止這類人入境美國

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

拍板永康街假日封街 在地里長：配套請做足降低影響

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2024聖誕永康嘉年華封街活動現場。圖／台北市商業處提供
2024聖誕永康嘉年華封街活動現場。圖／台北市商業處提供

台北永康街封街將於5月10日起為期一個月，在每周六、日下午時段舉辦封街，在地居民憑通行證仍可開車或搭車入內。在地商圈、里長紛紛表示贊成，只要有配套和義交指引，降低對於里民的影響。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示樂觀其成，通常店家進出貨都是利用中午之前時段，因此在周六、日的下午2點到晚上8點實施徒步區，影響不會很大。

李慶隆說，這項徒步區的政策，將守護行人安全列為第一，相當樂觀其成，畢竟觀光商圈多為國際客，也避免外來車流影響或路況不熟而受傷。

永康里長李明螢說，市長蔣萬安也有帶領相關團隊來辦公室討論，確實也有討論出封街時，提供在地居民通行證的配套措施，類似陽明山仰德大道概念，且就算不是自行開車，而是搭乘計程車回家，也能憑證駛入，目前會在里辦公室發放給需要的里民。

李明螢也說，六、日封街的同時，也會在里內舉辦活動，5月10日第一周時就會和永康裡舉辦母親節活動，屆時也能引導人流，並且透過活動來了解徒步區的政策，另外在封街的路口、巷口處也會增派義交等協助指引。

母親節 計程車 辦公室

延伸閱讀

台北永康街假日封街6小時 5月10日起試辦

中山商圈封街交管...車卡行穿線仍未解 交工處加裝「加強取締」標誌

北捷中山站旁封街車流暢 里長評通行證意義不大

影／中山站線型公園今天試辦封街

相關新聞

蔣萬安拍板了！北市永康商圈5月母親節起 試辦周末徒步區

落實人本交通，北市長蔣萬安拋永康、中山徒步區想法後，近兩周親自拜訪永康商圈里長及理事長，昨並親自召開跨局處會議，拍板永康...

耗時8年30億元新北美術館終落成 4月8日試營運曝三特展

新北市美術館將於4月8日至4月13日舉辦試營運，開放市民免費參觀，為正式開館前進行最後的設施測試與優化。該館自2017年...

首座新北美術館25日開館！侯友宜盼帶動周邊使鶯歌成藝術城

新北市首座公有美術館新北市美術館，將於4月25日正式開館。新北市長侯友宜今主持市政會議，強調新美館開幕「是很重要一件大事...

台北永康商圈試辦徒步區住戶憂不便 蔣萬安：可申請特別通行證

北市長蔣萬安昨拍板，永康商圈從5月10日起試辦周末徒步區，住戶可持通行證進出，媒體問蔣萬安，若申請通行證區域廣，會不會反...

台北永康街假日封街6小時 5月10日起試辦

台北永康街封街議題，引起當地民眾正反意見，北市交通局今宣布已與當地達成共識，規畫以信義路二段口到永康街14巷口，於5月1...

台北捷運5項工程「齊發」唯這1線進度落後 原因曝光

台北捷運共5項工程興建中，北市主計處統計，至今年2月底，除萬大-中和-樹林線(第二期)實際工程進度稍落後0.2個百分點外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。