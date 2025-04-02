拍板永康街假日封街 在地里長：配套請做足降低影響
台北永康街封街將於5月10日起為期一個月，在每周六、日下午時段舉辦封街，在地居民憑通行證仍可開車或搭車入內。在地商圈、里長紛紛表示贊成，只要有配套和義交指引，降低對於里民的影響。
永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示樂觀其成，通常店家進出貨都是利用中午之前時段，因此在周六、日的下午2點到晚上8點實施徒步區，影響不會很大。
李慶隆說，這項徒步區的政策，將守護行人安全列為第一，相當樂觀其成，畢竟觀光商圈多為國際客，也避免外來車流影響或路況不熟而受傷。
永康里長李明螢說，市長蔣萬安也有帶領相關團隊來辦公室討論，確實也有討論出封街時，提供在地居民通行證的配套措施，類似陽明山仰德大道概念，且就算不是自行開車，而是搭乘計程車回家，也能憑證駛入，目前會在里辦公室發放給需要的里民。
李明螢也說，六、日封街的同時，也會在里內舉辦活動，5月10日第一周時就會和永康裡舉辦母親節活動，屆時也能引導人流，並且透過活動來了解徒步區的政策，另外在封街的路口、巷口處也會增派義交等協助指引。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言