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台北永康商圈試辦徒步區住戶憂不便 蔣萬安：可申請特別通行證
北市長蔣萬安昨拍板，永康商圈從5月10日起試辦周末徒步區，住戶可持通行證進出，媒體問蔣萬安，若申請通行證區域廣，會不會反造成通行證濫發，徒步區成虛設？蔣萬安說，目前規畫是商圈周邊範圍內在地住戶可申請通行證。會再與里長確認。
北市永康商圈5月母親節周末開始，試辦周末徒步區，範圍為永康信義路口至永康公園(永康街14巷)，徒步區時段為每周末下午14時至20時。蔣萬安說，他想推動永康商圈徒步區，在聽取里長、商圈理事長建議後，多次與局處討論，決定規畫範圍為永康街信義路口到公康公園。
蔣說，當然規畫徒步區是希望商圈活絡，當然也不能犧牲在地居民權益，會讓當地居民，能在指定時間來申請自有車輛的特別通行證，凡是有通行證的車輛，徒步區規畫周末這段時間，都還是可以自由進出，另外，有緊急需求的車輛如救護、消防車、復康車輛等，也可以進入徒步區，未來禁止外來車輛之後，相信會打造成一個具有特色的徒步商圈。
媒體追問，可申請通行證的範圍有沒有限定，會不會可申請的範圍太大，變成濫發？蔣萬安說，目前規畫就是在商圈周邊的
範圍內的在地住戶，會再與里長確認，最重要是利用4月期間公告一個月，在這一個月中，會規畫特別通行證的發放，會在5月初試辦。
對於中山商圈封街遭質疑北捷宣傳太慢？蔣萬安說，北捷上周在中山商圈試辦捷運封街2.5小時，當天他實際了解，有相當多民眾前來，有民眾推娃娃車自在走在街道上，表示相當棒，之前也有跟在地里長說明溝通，里長的確也反映在地居民進出不便的問題，後續也會再檢視上周試辦結果，進行檢視哪些可以做得更好，與地方有更好的溝通與協調，都會進行。
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