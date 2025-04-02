新北兒童月「熊果運動城」起跑 玩親子館還可抽日本雙人來回機票

2025新北兒童月－熊果運動城將於4月4日至5月10日登場，新北愛小孩行動計劃大使「熊果」化身成巨型氣球裝置，現身於新北親子館。15隻熊果搭配各種運動主題，讓新北在迎接雙北世壯運前，成為超萌運動城。

新北市長侯友宜今出席活動起跑記者會時宣布，活動將搭配闖關抽獎，邀請大家一起尋找熊果，就能抽日本雙人來回機票，還有機會前往大阪環球影城。

為推廣親子館服務及倡議親職教育的重要性，新北每年於3至5月間辦理親子活動，今年結合雙北世壯運，規劃兒童親子歡樂系列活動，包括3月22日的親子迷你運動會，接續於4月份展開親子館運動日活動，以及5月10日舉辦的兒童安全嘉年華，提倡親子共同運動對促進親子關係及兒童身心健康的重要性。

侯友宜表示，新北市有126家公共托育中心，其中設置有63處親子館及12處公共親子中心，希望透過新北市兒童月系列活動，邀請親子及市民朋友，到各親子館參與活動，陪伴孩子成長，共享親子時光。

侯友宜說，新北愛小孩的公益大使熊果，上面有個蘋果，代表平安。今年最重要的活動世壯運，兒童雖然無法參加，但透過兒童月「熊果運動城」活動，鼓勵父母帶兒童親子運動，陪伴孩子平安熊大漢。14處親子館及新北市府1處共15隻熊果，高達3公尺的的氣球裝置，結合多種運動風格，迎接世壯運，也營造歡樂溫馨的兒童月。