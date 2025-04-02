快訊

美國務卿下令審查申簽學生網路發言！禁止這類人入境美國

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

新北兒童月「熊果運動城」起跑 玩親子館還可抽日本雙人來回機票

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2025新北兒童月-熊果運動城正式起跑。記者江婉儀／攝影
2025新北兒童月-熊果運動城正式起跑。記者江婉儀／攝影

2025新北兒童月－熊果運動城將於4月4日至5月10日登場，新北愛小孩行動計劃大使「熊果」化身成巨型氣球裝置，現身於新北親子館。15隻熊果搭配各種運動主題，讓新北在迎接雙北世壯運前，成為超萌運動城。

新北市長侯友宜今出席活動起跑記者會時宣布，活動將搭配闖關抽獎，邀請大家一起尋找熊果，就能抽日本雙人來回機票，還有機會前往大阪環球影城。

為推廣親子館服務及倡議親職教育的重要性，新北每年於3至5月間辦理親子活動，今年結合雙北世壯運，規劃兒童親子歡樂系列活動，包括3月22日的親子迷你運動會，接續於4月份展開親子館運動日活動，以及5月10日舉辦的兒童安全嘉年華，提倡親子共同運動對促進親子關係及兒童身心健康的重要性。

侯友宜表示，新北市有126家公共托育中心，其中設置有63處親子館及12處公共親子中心，希望透過新北市兒童月系列活動，邀請親子及市民朋友，到各親子館參與活動，陪伴孩子成長，共享親子時光。

侯友宜說，新北愛小孩的公益大使熊果，上面有個蘋果，代表平安。今年最重要的活動世壯運，兒童雖然無法參加，但透過兒童月「熊果運動城」活動，鼓勵父母帶兒童親子運動，陪伴孩子平安熊大漢。14處親子館及新北市府1處共15隻熊果，高達3公尺的的氣球裝置，結合多種運動風格，迎接世壯運，也營造歡樂溫馨的兒童月。

社會局長李美珍表示，民眾可加入「2025新北市兒童月」官方LINE@，並前往放置有大型熊果氣球的14處親子館及新北市政府一樓大廳，掃描場域QRCODE，完成集點及遊戲步驟後即可參加線上抽獎；此外，於5月10日至新北市民廣場參加兒童安全嘉年華活動，現場再加碼抽日本雙人來回機票、大阪環球影城快速通關券、Switch主機及寶可夢集換式卡牌遊戲等好禮。

新北愛小孩計畫大使「熊果」以各種可愛動作現身於新北市14處親子館，邀請民眾一起尋找。記者江婉儀／攝影
新北愛小孩計畫大使「熊果」以各種可愛動作現身於新北市14處親子館，邀請民眾一起尋找。記者江婉儀／攝影
2025新北兒童月「熊果運動城」正式起跑。記者江婉儀／攝影
2025新北兒童月「熊果運動城」正式起跑。記者江婉儀／攝影

親子關係 運動

延伸閱讀

社工日為社工打氣 侯友宜：爭取都會社工勤務加給

軍演小插曲！侯友宜參訪台東 飛機剛落地秒問饒慶鈴1句話

中共軍演！侯友宜訪台東突接國防部緊急通報 險折返新北

侯友宜參拜板橋廟宇 誓言以帝爺公精神服務市民

相關新聞

蔣萬安拍板了！北市永康商圈5月母親節起 試辦周末徒步區

落實人本交通，北市長蔣萬安拋永康、中山徒步區想法後，近兩周親自拜訪永康商圈里長及理事長，昨並親自召開跨局處會議，拍板永康...

耗時8年30億元新北美術館終落成 4月8日試營運曝三特展

新北市美術館將於4月8日至4月13日舉辦試營運，開放市民免費參觀，為正式開館前進行最後的設施測試與優化。該館自2017年...

首座新北美術館25日開館！侯友宜盼帶動周邊使鶯歌成藝術城

新北市首座公有美術館新北市美術館，將於4月25日正式開館。新北市長侯友宜今主持市政會議，強調新美館開幕「是很重要一件大事...

台北永康商圈試辦徒步區住戶憂不便 蔣萬安：可申請特別通行證

北市長蔣萬安昨拍板，永康商圈從5月10日起試辦周末徒步區，住戶可持通行證進出，媒體問蔣萬安，若申請通行證區域廣，會不會反...

台北永康街假日封街6小時 5月10日起試辦

台北永康街封街議題，引起當地民眾正反意見，北市交通局今宣布已與當地達成共識，規畫以信義路二段口到永康街14巷口，於5月1...

台北捷運5項工程「齊發」唯這1線進度落後 原因曝光

台北捷運共5項工程興建中，北市主計處統計，至今年2月底，除萬大-中和-樹林線(第二期)實際工程進度稍落後0.2個百分點外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。