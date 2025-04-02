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台北永康街假日封街6小時 5月10日起試辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北永康街封街議題，引起當地民眾正反意見，北市交通局今宣布已與當地達成共識，規畫以信義路二段口到永康街14巷口，於5月10日起為期一個月時間在每周六、日下午時段舉辦封街，同時發放住戶、商家等車輛通行證，將影響降到最低。

交通局綜規科科長黃皇嘉說，初步實施範圍以永康街，從信義路二段口至永康街14巷口，全長約250公尺為主，包含周邊巷弄，封街的巷弄則是約6公尺，而試辦時間從5月10日到6月10日止，為期一個月。

黃皇嘉說，同時經過觀察，當地民眾約下午時段較少開車，因此封街會以每周六、日的下午2點到晚間8點為主。試辦過後，會再研議檢討是否持續。

黃皇嘉也說，為減少外來車進入漫步區，將會於巷弄路口配置義交管制車輛，而為減少住戶及商家送、卸貨出入影響，漫步區範圍內的住戶及商家將發放「車輛通行證」不受管制。

另外，消防救護車、警車等緊急事故處理車輛、垃圾車、住戶與店家臨時通行需求以及外送員機車，皆會開放通行。

同時，商業處表示，呼應永康街人本城市假日漫步區的政策，與在地鄰里合作規畫系列活動，透過社區參與的方式，營造豐富共榮的漫步空間，試辦的第一個周末恰逢母親節，也將與社區共同討論，規畫溫馨的親子活動。

商業處說，為期一個月的漫步區試辦規畫，希望透過不同活動的舉辦，透過社區參與的方式，讓更多的在地居民、市民朋友、國際友人能夠走入永康，後續將協調市府相關局處，規畫不同主題活動。

住戶 外送員 母親節

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