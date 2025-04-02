台北捷運5項工程「齊發」唯這1線進度落後 原因曝光

台北捷運共5項工程興建中，北市主計處統計，至今年2月底，除萬大-中和-樹林線(第二期)實際工程進度稍落後0.2個百分點外，其餘4項工程均依預定工程進度進行施工中；進度稍落後原因，是因行政院核定，計畫期程展延33個月所致。

為縮短都會中點到點的所需時間，台北都會區捷運系統持續擴建，目前計有萬大-中和-樹林線(第一期)、信義線東延段、環狀線北環段及南環段、環狀線東環段與萬大-中和-樹林線(第二期)等5項興建中工程，其中除萬大-中和-樹林線(第二期)實際工程進度34.9%，較預計工程進度稍落後0.2個百分點。

市府也指出，萬大二期該項工程第1次修正計畫於113年11月27日經行政院核定，計畫期程展延33個月，致114年2月底工程進度較上年同期減少。

主計處公布，另截至今年2月底止，台北捷運興建中交通工程設施補償費之歷年累計執行情形，除環狀線東環段外，均以土地補償費為最大宗，其中萬大-中和-樹林線(第一期)土地補償費占93.1%最高，萬大-中和-樹林線(第二期)占93.0%居次，其餘依序為信義線東延段90.7%，環狀線北環段及南環段66.8%。