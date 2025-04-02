新北板橋8日起停水23小時 影響逾1.6萬戶

新北市板橋部分地區4月8日上午9時起，進行長達23小時的自來水停水作業，預計至4月9日上午8時恢復供水。此次停水影響戶數達1萬6480戶。

新北市水利局提醒民眾提前儲水，以降低停水帶來的不便。

水利局與台水公司在板橋區設置13處臨時供水站，供民眾取用。

此次停水是因自來水公司第十二區管理處執行「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包工程」，進行第二次施工。該管線自民國65年埋設以來，因長年使用，近年發生多次破管與漏水狀況，不僅影響當地居民的用水品質，也對供水穩定性造成威脅。台水公司推動管線汰換工程，以提升供水效率與安全性。由於施工範圍涉及主要供水管線，停水作業無可避免。

新北市水利局表示，已要求台水公司加速施工進度，確保能如期完工並恢復供水，以降低對民眾生活的影響。同時，為協助居民因應停水問題，水利局與台水公司已規畫13處臨時供水站，並備妥水車待命，供有需要的民眾取水。

水利局也提醒，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免因空轉過久導致馬達損壞或引發火災。

受到此次停水影響的區域包括國光里（僅國光路雙號側全）、建國里、漢生里、民權里、社後里、民安里、香雅里、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里與湳興里等，共16,480戶。

為減少停水對居民造成的不便，水利局與台水公司在板橋區設置13處臨時供水站，供民眾取水，地點包括府中路118號（與倉後街交接口）、府中路74號、府後街4-1號（7-11對面廣場）、文化路1段32巷10號旁、南雅西路2段145巷口、北門街17號前（派出所前）、西門街5號（大觀幼稚園轉角）、東門街2巷口（館前西路86號對面）、館前西路130號、大仁街33巷2號（社後第一市民活動中心）、中正路80巷口（LG旁）、館前西路158-8號（接雲寺旁）、民權路202巷16弄尾（靠公館街，雨撲滿小公園）。

水利局呼籲，受影響區域的居民應提前儲水，並於停水期間養成節約用水的習慣。如有額外用水需求，可前往鄰近的臨時供水站取水，或聯繫台水公司申請送水服務。民眾若有相關問題，可撥打台灣自來水公司客服專線1910查詢。