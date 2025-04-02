北一女校長禁教師上央視 議員秦慧珠：無法律授權、感情用事

北一女教師區桂芝上月受中國中央電視台專訪引熱議，校長陳智源日前發布校內公告，考量兩岸關係緊張禁止校內教職員接受中國大陸官媒採訪，引發熱議，但有議員表示，能體諒校長的為難與苦衷，但無權限制老師接受特定媒體採訪，違反言論自由，「這時更不該感情用事。」

陳智源日前於北一女發公告給內部教職員與學生，提及3點：北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場、基於兩岸關係日漸緊張，禁止校內教職員工接受中華人民共和國所屬官媒（如央視）採訪、他也會避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，暫停社群網站發文謝絕所有媒體採訪。

據了解，此決策是陳在與校內家長會和教師會達成共識後所做，教育局基於校本管理也尊重學校決定。區桂芝昨受訪也強調會尊重並遵守校方規定。然而此舉也引發議論，部分人士認為限制教師於非上班時間接受特定媒體採訪，恐有言論自由疑慮。

國民黨議員秦慧珠分析，校長在強大輿論壓力下做出此決定，雖可理解其自保及保護教師和學校用意，但此做法確有爭議。她認為中華民國並無法律授權校長做出此限制，若有疑慮應由教育局或市長宣布。她強調，教師於非上班時間或公開場合接受任何媒體採訪是其自由，校長無權干涉，「這時候更不該感情用事」。

曾為北一女校友的社民黨議員苗博雅表示，北一女是多元開放尊重言論自由學校，但考量中國大陸官媒不承認中華民國主權且具政治宣傳任務，校方禁止教師接受採訪是在保護師生避免被利用。她認為老師若接受採訪應以個人身分，避免造成學校困擾。

教育局表示，尊重老師個人的立場，但原則就是在校園內或上課時要維持教育中立，至於老師非上班時間接受採訪，基於教育立場和個人言論自由，教育局沒有相關的限制，也不會過多干涉。