社工日為社工打氣 侯友宜：爭取都會社工勤務加給

每當發生重大社會新聞，社會安全網就成為檢討焦點，撐起社安網的社工難以補足新血，多工、過勞、奔波是第一線社工寫照，社工離職率居高不下，近來不少地方政府社工招聘陷入困境。今天是社工日，新北市長侯友宜發文挺社工，表示持續爭取都會社工勤務加給，是他任內會持續努力的目標。

新北幅員廣大，有14個社福中心，社工人力永遠補不滿，對第一線運作造成不小壓力，仍有許多社工兢兢業業在第一線奮鬥。為了幫社工打氣，侯友宜今天以「點亮社會，感謝有您」為主題發文，他說，要感謝社工夥伴的溫暖守護，因為每一份陪伴與傾聽，都是社會的無形力量。

衛福部最近公布去年強化社安網考核成績，新北整體需求人力995人，進用706人，進用率71%。相較於其他五都情況，北市需求525人、進用453人，進用率86.3%；桃園需求592人、進用507人，進用率85.6%；台中需求756人、進用679人，進用率89.8%；台南需求599人、進用528人，進用率88.1%；高雄需求886人、進用798人，進用率90.1%。

進用率反映在考核成績，中央明訂進用率未達85%縣市，不得考列甲等以上。中央將扣補助款，今年中央對新北社安網人力補助將從6成降為5成。

侯友宜表示，新北市社工進用人數已是全台第二高，這在社福挑戰日趨嚴峻的此時，更加不容易。來到新北，就是夥伴，更是家人。社工安定社會，市府來安定你們的工作環境，持續爭取都會社工勤務加給，是他會持續努力的目標。