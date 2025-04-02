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新北路燈全換LED半年省電費2320萬 日均20至30件報修…原因有這些

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市養工處去年10月起，全面將全市水銀燈、高壓鈉燈升級為LED路燈，總計汰換25.6萬盞，預估每年可省電費約2320萬元。記者張策／攝影
新北市養工處去年10月起，全面將全市水銀燈、高壓鈉燈升級為LED路燈，總計汰換25.6萬盞，預估每年可省電費約2320萬元。記者張策／攝影

新北市養工處去年10月起，全面將全市水銀燈、高壓鈉燈升級為LED路燈，總計汰換25.6萬盞，預估每年可省電費約2320萬元。LED路燈上路半年來，平均每日有20至30件報修，民代認為應檢討維修速度與保固機制，確保市民夜間行車與行走安全。

新北市養工處表示，新北市此次LED路燈汰換計畫採用PFI（Private Finance Initiative，民間財務主導公共建設）模式，此模式最早源於英國，民間投資並負責設備建置與維護，政府透過長期付款方式取得服務。新北是台灣第一個將PFI模式應用於路燈汰換的城市，桃園市、高雄市、台中市等地方政府也陸續以類似模式辦理路燈換裝，降低公部門一次性支出壓力，提升長期維護效益。

養工處表示，LED路燈汰換計畫不僅是為了節能減碳，也希望藉此提升市區照明品質。新燈具除具備更高的發光效率，在部分路段更導入2萬盞智能路燈，主要安裝於橋梁、中央分隔島等不易通報故障的區域。

智能路燈可透過路燈資訊管理系統進行地理資訊分析與可視化管理，當路燈發生故障時，系統能自動通知維修單位，加快修復時程，提升整體維護效率。

然而，新北市每天仍接獲20至30件LED路燈故障報修，主因包括設備故障、台電供電不穩及外力破壞。養工處指出，部分燈具因台電線路異常，或受樹木生長、車禍撞擊等因素影響而損壞。

針對目前的維修機制，養工處長鄭立輝表示，有要求廠商在接獲通報後24小時內完成修繕，若是白天發生異常放亮的燈具，須4小時內修復，以確保能源不浪費。

民代也接獲不少路燈陳情案件，市議員戴瑋姍表示，報修數量應與過去同期數據比較，才能確切評估LED燈具的穩定性。她認為，若路燈故障主要來自燈具本身，應檢討產品品質；若問題出在安裝配線，可能與廠商施工品質有關。此外，她也建議市府應加快維修時程，將24小時縮短至12小時，確保故障燈具能在隔天天黑前修復，避免影響市民夜間安全。

除了維修時效，戴瑋姍也主張應檢視保固期，LED路燈換裝至今僅半年，若燈具故障率偏高，市府應重新評估廠商的保固條件，確保後續維修不會成為市府額外財務負擔。她建議契約內容進行滾動式調整，確保市政建設能長期發揮效益。

養工處表示，目前路燈報修量仍在可控制範圍內，部分故障並非燈具本身問題，是外部因素影響，包含供電異常、天災及人為損壞等。市府將持續監測故障原因，與台電、廠商密切合作，優化後續維護機制。

新北市議員戴瑋姍建議市府應加快維修時程，將24小時縮短至12小時，確保故障燈具能在隔天天黑前修復，避免影響市民夜間安全。記者張策／攝影
新北市議員戴瑋姍建議市府應加快維修時程，將24小時縮短至12小時，確保故障燈具能在隔天天黑前修復，避免影響市民夜間安全。記者張策／攝影

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