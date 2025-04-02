蔣萬安拍板了！北市永康商圈5月母親節起每周末徒步區

落實人本交通，北市長蔣萬安拋永康、中山徒步區想法後，近兩周親自拜訪永康商圈里長及理事長，昨並親自召開跨局處會議，拍板永康商圈從5月初母親節開始，試辦周末徒步區，範圍為永康信義路口至永康公園，每周末下午14時至20時。

至於中山商圈徒步區，繼上周六中山站旁心中山線形公園封街兩個半小時後，蔣萬安說，目前他也和當地中山商圈溝通，相信商圈的店家很快就會看清，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源。蔣說，上周六的封街試辦，現場也是人潮聚集，大家都很享受這種「行人我最大」的徒步樂趣。

蔣萬安說，上月11日他在市政會議提出永康街轉為徒步區構想後，收到很多迴響。很多市民朋友跟他分享國外旅遊經驗，許多大城市最繁榮、最有特色街區幾乎都是徒步空間。蔣也表同感，當他走在東京澀谷，非常享受自在走路心情，因此決心要將台北市原本以「車本位」為主的城市設計，慢慢調整為「人本位」。

蔣透露，這兩周他親自拜訪永康商圈兩位里長與兩位商圈理事長說明想法，更重要是聽取意見。里長反映改為徒步區對當地居民可能造成的影響，及各項配套建議。參考里長與商圈理事長意見後，市府決定5月初母親節開始試辦永康徒步區。試辦期間的封街範圍，從信義路口永康街到永康公園(永康街14巷），封街時間則定為每周六日的下午14:00-20:00。

「當然不能因發展商圈，犧牲居民權益」。蔣說，市府將從4月起公告一個月，公告期間所有當地住戶都可以到指定地點，申請自用車輛「特別通行證」：凡有特別通行證車輛，未來仍可自由進出徒步商圈。此外，因緊急救難而需要的救護車、消防車、復康車輛，也可以進入徒步區。絕大多數外來車輛禁止進入以後，台北將會增加另一個有特色的徒步空間。

蔣萬安說，「以人為本」是他對台北市建設的最重要理念，5月母親節那一天開始，希望很多市民能夠去永康街感受那種走在大馬路上的自在感。