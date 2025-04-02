新血社工告白：因為淋過雨，才想為別人撐傘

新北在113年社安網考核排名倒數第二將被扣補助款，台師大社工系兼任副教授賴月蜜說，社工表現重質不重量，評分結果不該成唯一標準，要思考機制是否有盲點。對社工人力荒，輔大社工系主任劉一龍說，社工培育是個連續過程，學校端課程和實習、機構端新人培訓都重要。

賴月蜜說，她觀察新北社工士氣、表現不差，社工專業與努力不該光從量化數據評估，應關注實際服務品質，社福考核機制存在值得檢討之處，評分方式反而影響社工士氣。

劉一龍說，近年該系畢業生約6成投入實務界，鼓勵學生從實習、當社工助理，更快理解實務界運作，有助銜接職場，降低剛入職的陣亡率。劉也說，新北幅員廣、案量多、城鄉差距大，就像台灣的縮影，除了給實質補貼，職場風氣、制度環環相扣，社會對社工的尊重與支持也很重要。

各地出現社工逃亡潮，仍有許多社工兢兢業業服務案家。衛福部近日表揚全國績優社工，新北5人獲獎，包括社會局高風險家庭服務管理中心督導卓立人獲資深敬業獎，樹鶯社福中心督導洪婉嫃獲績優社工督導獎，土城社福中心督導張誠祐、新北家防中心李雅涵與教育局吳佳芸獲績優社工獎。

每個世代社工各有不同挑戰，近年新北社會局透過社工助理制度，延攬到不少新血，林君衡就是一例。30歲林君衡是土城社福中心的社安網社工，他說，即便薪資不高，更在意的是工作帶來的價值，學生時期也曾叛逆，「因為淋過雨，才想為別人撐傘。」