北市二殯回饋金擬擴大範圍 逾50里長抗議

一殯拆除後量能全移至懷愛館(二殯)，殯葬處公告修正二殯回饋金自治條例，擴大補助範圍，增加信義及文山共5里，引起大安區里長不滿，逾50名里長昨抗議。藍綠議員批，市府決策不公開透明，反對該提案。市府表示，將納各方意見送議會討論。

北市府25日預告「北市立殯儀館回饋地方自治條例部分條文草案」，將補助範圍在殯儀館所在同心圓1公里內，增至1.2公里，增信義區3個里、文山區2個里。

不過該草案引起大安區在地里長不滿，認為回饋金不應無限擴張。二殯回饋地方經費管理委員會主委、昌隆里長王志剛昨邀大安區逾50位里長、議員、殯葬處開會，強調未有基礎、表達就要修法，堅決反對。

龍泉里長龎維良直批，市府公告前未溝通，有違程序正義，「先上車後補票」行徑如同渣男；錦華里長溫美珠也說，不應金額增加就擴大範圍，若這樣北市所有回饋金機制都應檢討。

國民黨議員楊植斗、王欣儀、李柏毅、曾獻瑩；民進黨議員簡舒培、王閔生；社民黨議員苗博雅等人都到場參與，不分藍綠反對該案。

殯葬處長張世昌說，二殯影響主要是大安區，該回饋金版本仍以大安區為最優先考量，對大家損害最小原則下提出，且非最終定案，將納各界意見，送議會法規委員會討論。