北市擬售聯開宅還債挨批

北市捷運聯開宅出租率逾99%，扣除成本仍不足償還蓋捷運債務，捷運局擬出售民間共同開發分回的聯開宅，上會期提案修正相關條例。議會民眾黨團昨辦公聽會，質疑市府拋售公有資產帶頭炒房；民進黨議員也批市府短視近利。捷運局強調「不會賤賣市產」。

捷運局表示，北捷已通車、興建中路網共635.69億元自償性經費債務待償還，另年利息逾12.6億元；現有聯開宅基地46處，年租金收入13.97億元，扣除營業成本剩9.49億元，連利息都不足償還。擬將聯開宅現有3房以上住宅及部分商辦出售，今年後分回的聯開宅出售估可償債279.64億元；另聯開宅租金收益率偏低，將檢討租金訂定原則。

政大地政系助理教授江穎慧認為，賣資產償債是舊思維，市府應檢討執行機制、法規導致租金調整不夠切合市價等問題。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為，關鍵在於市府有沒有政策決心，聯開宅可否轉為社宅、出租住宅，需由市長、副市長以上府級協調。

民眾黨議員黃瀞瑩說，聯開宅出租率近100%，市場需求明顯，市府難道要忽略？要求蔣萬安將政策列為重要法議案，向各黨團報告；民進黨議員林亮君說，捷運局想出售聯開宅是短視近利，忽略城市發展和長期需求。

「財政今天不處理，當然可以，就是債留子孫」，捷運局長鄭德發直言，捷運待償債務350億多元，2028年萬大線一期將達635億多元，加上南北環、東環等，將有上千億要償還，這些仍是公共預算、由市民的錢在支應。

捷運局說，將持續與議會溝通，若條例修正通過，聯開宅處分前都會依法委託估價師依市場行情，採公開標售，不會賤賣或炒作房價。