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新北社工進用率僅71% 補助遭降

聯合報／ 記者江婉儀張策王慧瑛／新北報導

衛福部近日公布113年強化社會安全網考核成績，新北人員進用率71%只比連江64%高，社安網人力補助將從6成降為5成。社會局回應，近年全台社工人力荒嚴峻，新北正向中央爭取社工都會勤務加給，也招募學生當助理，多管齊下攬才。

新北整體需求人力995人，進用706人，進用率71%。其他五都北市需求525人、進用453人，有86.3%；桃園需求592人、進用507人，85.6%；台中需求756人、進用679人，89.8%；台南需求599人、進用528人，88.1%；高雄需求886人、進用798人，90.1%。

對於考核成績不佳，社會局回應，新北社安網進用數706人，是全台第二高，僅次於高雄，光從進用率來看新北在社安網的努力不公平，新北社工案量占全國六分之一，服務案量居冠，新北近年在創造友善環境、職場文化有獲社工肯定，在業務高負荷下，仍拚出全國次高的社工進用數。

社會局坦言，社工缺口很棘手，中央到地方都有相同問題，入行前3年是離職高峰，新北透過徵才、育才、留才並進，去年社工離職率比前年下降4%，在職率成長7%。近年放寬人數及資格，招募社工相關科系大三至研究所學生當社工助理，分派到各社福中心當社工助手，提前理解社工甘苦。新北14個社福中心現聘有27名社工助理。

市長侯友宜主張比照警政制度，讓人口高密度、服務高壓力、個案高複雜的都會地區，提供都會區社工勤務加給。社會局副局長許秀能說，已向中央爭取社工勤務加給，盼提振第一線士氣。

市議員江怡臻說，人力荒是全國性問題，不只發生在新北，除地方要努力，中央也該有通盤解方。市議員張維倩說，部分社工因工作負荷重而離職，或轉往其他縣市，社會局要正視問題，避免人力問題惡性循環。

人力 新北 社工

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