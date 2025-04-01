快訊

歐盟指中國在台周邊軍演加劇緊張 呼籲各方克制

眾量級Andy的套房要出租了！地段條件屋況曝光…網熱議租金行情

對等關稅在即道瓊跌逾300點！法興砍大盤目標 警告「AI溢價」消失

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安親督LaLaport交通 「沒被罵」是背後有數十次推演

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午在清明連假前視察南港LaLaport交通情況，表示商場周邊車流量雖增加21％，但整體車速未見明顯下降。市府為緩解即將到來的清明連假與寵物展人潮，呼籲民眾多加利用大眾運輸。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午在清明連假前視察南港LaLaport交通情況，表示商場周邊車流量雖增加21％，但整體車速未見明顯下降。市府為緩解即將到來的清明連假與寵物展人潮，呼籲民眾多加利用大眾運輸。記者曾吉松／攝影

南港LaLaport上月20日開幕，4天吸引20萬人潮，先前地方憂心交通塞爆，據了解，市長蔣萬安年初即啟動「前哨作戰」，親自督導交通因應，知情人士透露，今年1月一場不公開行程，蔣親自到南港勘查，了解整個交通動線與區域布局。

有知情人士透露，LaLaport開幕後交通大致順暢，「沒有被罵」背後是數十次沙盤推演結果，也是基層公務員不斷努力成果，實務與策略配合、跨局處高效率協作。

據了解，蔣萬安在LaLaport開幕前，1月3日就前往考察，並高度關切多項重點內容，包括國道一號、環東大道等聯外主幹道是否順暢、人行空橋是否足以有效串接東西兩側的產業與住宅區，以及開幕後周末大量人潮可能帶來的交通壓力等。

知情人士透露，蔣萬安對於此案，要求各單位必須上緊發條、嚴陣以待；不僅如此，他也親上火線，透過早餐會報掌握進度，並指派副市長李四川召開跨機關專案會議，邀集相關單位包含營運業者三井不動產、開發單位台灣人壽、市府交工處、停管處、公運處、建管處、新工處、捷運公司、交通警察大隊等進行督導。

該人士說，蔣萬安曾在內部會議中強調，市府團隊不只是提出方案，而是要「督導到位」，每一條疏導動線、交通規劃都要經過縝密的布局。而蔣萬安超前部署的作法，也在開幕後看見具體成效，儘管LaLaport的開幕與位於南港展覽館的智慧城展同時登場，但周邊道路十分順暢，這也讓當地居民直呼：「原本已經準備好塞在車陣裡，結果竟然沒塞！」

據了解，根據交通監控資料，LaLaport停車場的最高使用率是66%，出入口順暢沒有排隊，捷運搭乘量是平常的2.2倍，顯示市府提前部署交通規劃與大眾運輸宣導奏效。此外，1999市民服務專線的紀錄也能觀察到民眾的感受相當正面，自3月20日開幕至清明連假前，整整半個月內僅接獲零星2件與交通壅塞有關的陳情。

LaLaport 情人 蔣萬安

延伸閱讀

4天連假碰寵物展 北市南港LaLaport 交通考驗

蔣萬安視察南港LaLaport交通 呼籲多加利用大眾運輸

南港交通恐內科2.0 她點破蔣萬安今視察根本看不到瓶頸

徐巧芯座車違規闖河濱單車道？蔣萬安：依規該怎辦就怎辦

相關新聞

蔣萬安親督LaLaport交通 「沒被罵」是背後有數十次推演

南港LaLaport上月20日開幕，4天吸引20萬人潮，先前地方憂心交通塞爆，據了解，市長蔣萬安年初即啟動「前哨作戰」，...

耗時8年30億元新北美術館終落成 4月8日試營運曝三特展

新北市美術館將於4月8日至4月13日舉辦試營運，開放市民免費參觀，為正式開館前進行最後的設施測試與優化。該館自2017年...

新北4區長大風吹 「新北最速男」這因素向侯市長請求調動

新北市政府今發布4個區長調動，林口區長廖武輝因父母年邁需要照顧，區長一職須全心投入，他面臨工作及家庭兩頭燒，向市長侯友宜...

新北平溪觀音巖步道風華重現 打造生態旅遊新亮點

新北市觀光旅遊局打造微笑山線觀音巖步道已正式完工並於近日開放。此次工程採生態式工法施工，包含步道設施修繕、整建、串聯，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，營造豐富多樣生物場域，建立環境教育場地，融合歷史文化重現日治時期風貌，成為新北市生態旅遊的新亮點。

新北淡水沙崙里馬術兒童節 趣味騎馬導覽動保知識

兒童節快到了，許多地方都有舉辦精彩的兒童節活動，而在淡水區沙崙里也不列外，今年舉辦非常特別的兒童節活動，特別與沙崙里內的綠野馬術文創園區業者合作，結合園區內的騎馬體驗、導覽學習等，讓來參與的家長與孩子都可以過一個開心，且難忘回憶的兒童節活動。

從月薪2萬多做起 8年級社工內心告白：因為淋過雨才想為別人撐傘

「社工就是一場經驗的累積，沒有捷徑可走。」30歲林君衡這樣形容自己的工作。林君衡是新北三峽人，輔大社工系畢業，現在是新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。