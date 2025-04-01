蔣萬安親督LaLaport交通 「沒被罵」是背後有數十次推演

南港LaLaport上月20日開幕，4天吸引20萬人潮，先前地方憂心交通塞爆，據了解，市長蔣萬安年初即啟動「前哨作戰」，親自督導交通因應，知情人士透露，今年1月一場不公開行程，蔣親自到南港勘查，了解整個交通動線與區域布局。

有知情人士透露，LaLaport開幕後交通大致順暢，「沒有被罵」背後是數十次沙盤推演結果，也是基層公務員不斷努力成果，實務與策略配合、跨局處高效率協作。

據了解，蔣萬安在LaLaport開幕前，1月3日就前往考察，並高度關切多項重點內容，包括國道一號、環東大道等聯外主幹道是否順暢、人行空橋是否足以有效串接東西兩側的產業與住宅區，以及開幕後周末大量人潮可能帶來的交通壓力等。

知情人士透露，蔣萬安對於此案，要求各單位必須上緊發條、嚴陣以待；不僅如此，他也親上火線，透過早餐會報掌握進度，並指派副市長李四川召開跨機關專案會議，邀集相關單位包含營運業者三井不動產、開發單位台灣人壽、市府交工處、停管處、公運處、建管處、新工處、捷運公司、交通警察大隊等進行督導。

該人士說，蔣萬安曾在內部會議中強調，市府團隊不只是提出方案，而是要「督導到位」，每一條疏導動線、交通規劃都要經過縝密的布局。而蔣萬安超前部署的作法，也在開幕後看見具體成效，儘管LaLaport的開幕與位於南港展覽館的智慧城展同時登場，但周邊道路十分順暢，這也讓當地居民直呼：「原本已經準備好塞在車陣裡，結果竟然沒塞！」

據了解，根據交通監控資料，LaLaport停車場的最高使用率是66%，出入口順暢沒有排隊，捷運搭乘量是平常的2.2倍，顯示市府提前部署交通規劃與大眾運輸宣導奏效。此外，1999市民服務專線的紀錄也能觀察到民眾的感受相當正面，自3月20日開幕至清明連假前，整整半個月內僅接獲零星2件與交通壅塞有關的陳情。