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耗時8年30億元新北美術館終落成 4月8日試營運曝三特展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
美術館粉專今晚曝光試營運期間三項特展資訊。圖／新北市美術館臉書粉專翻攝
美術館粉專今晚曝光試營運期間三項特展資訊。圖／新北市美術館臉書粉專翻攝

新北市美術館將於4月8日至4月13日舉辦試營運，開放市民免費參觀，為正式開館前進行最後的設施測試與優化。該館自2017年動工，歷經近8年規劃與興建，總經費達約30億元。美術館粉專今晚也曝光試營運期間三項特展。

位於新北鶯歌的美術館以現代化建築設計，結合周邊自然景觀，提供市民一處融合藝術、教育與休憩的文化空間。試營運期間，館內將開放B1至4樓部分展場，讓參觀者能率先感受新北市美術館獨特的藝術氛圍。

此次試營運將呈現多檔精彩展覽，展現新北市美術館的多元藝術視角。其中包括「往來／照見」典藏研究展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」則於4A展覽室展出、「再自然不過的事」，提供親子互動體驗，讓藝術不僅止於觀賞，更能成為家庭共創的美好回憶。

美術館將於4月25日正式開館，屆時將全面開放館內展覽與設施，試營運期間開館時間為週二至週五10時至17時30分，週六與週日10時至18時，市民可趁機免費參觀。

展覽資訊

「往來／照見」典藏研究展

⇒ 3A、3B、4B展覽室

新店男孩：Don't Worry, Baby

⇒ 4A展覽室

再自然不過的事

⇒ 探索基地、新美聚所

新北市美術館（新美館）歷經多年籌備，新北市長侯友宜宣告以全民美術館為定位，4月8日至4月13日試營運。本報資料照片
新北市美術館（新美館）歷經多年籌備，新北市長侯友宜宣告以全民美術館為定位，4月8日至4月13日試營運。本報資料照片

展覽資訊 美術館

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