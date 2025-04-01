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新北4區長大風吹 「新北最速男」這因素向侯市長請求調動

聯合報／ 記者劉懿萱張策 ／新北即時報導
新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供
新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供

新北市政府今發布4個區長調動，林口區長廖武輝因父母年邁需要照顧，區長一職須全心投入，他面臨工作及家庭兩頭燒，向市長侯友宜請求調動，侯市長考量廖武輝擅長路跑，年輕、有活力，鼓勵他到觀旅局接受新挑戰，接任觀旅局專委一職。

廖武輝43歲，是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，被譽為公務界的「新北最速男」。廖擔任林口區長2年3個月，也歷練過金山區長一職，曾在新北市府法制局、交通局、勞工局服務。

新北市人事處今發布的區長人事調整訊息中，包括廖武輝在內，共有4名區長異動，人事命令將於7日生效。

此次調整中，泰山區公所區長鄭淑敏將調任林口區公所區長，廖武輝調任觀光旅遊局專門委員。

八里區公所區長林俊宏轉任泰山區公所區長，雙溪區公所區長林銚傑調往八里區公所，民政局秘書室主任劉盈良將接任雙溪區公所區長。

對於此次人事異動，民政局長林耀長說，這是正常的職務歷練，透過區長的輪調安排，借重不同的行政經驗，有助於提升地方治理效能，確保市政運作順暢。

新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供
新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供
新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供
新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供
新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供
新北林口區長廖武輝是馬拉松好手，42公里全程馬拉松跑過137場，形象陽光。圖／廖武輝提供

林口 馬拉松

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