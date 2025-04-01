從月薪2萬多做起 8年級社工內心告白：因為淋過雨才想為別人撐傘

「社工就是一場經驗的累積，沒有捷徑可走。」30歲林君衡這樣形容自己的工作。林君衡是新北三峽人，輔大社工系畢業，現在是新北土城社福中心的社安網社工，月薪4萬1千元。即便薪資不高，他更在意的是這份工作帶來的價值「用生命去影響生命。」

「因為淋過雨，才想為別人撐傘。」林君衡談起自己求學時期，笑說年輕時也曾叛逆，對青少年處境特別有感，也更能同理。

大三實習時，他進入台北市西區少年服務中心，本以為學到的東西很多，能帶給這些青少年們很多，但最後發現：「最重要的還是陪伴。」大四時，他轉往社福中心實習，發現環境更符合自己的理想，能夠在團隊合作中學習，不用孤軍奮戰，讓他更確定想在這條路上走得更遠。

「我們的個案，有時候只是需要一個願意聽他們說話的人。」林君衡說，他曾輔導過一名兒少安置個案，一名高一生想打工賺錢，卻對未來毫無頭緒，他分享自己學生時期打過五份工的經驗，教對方理財觀念，讓他理解錢該怎麼賺、未來該怎麼安排。這名個案後來找到方向，主動去找餐飲業、超商工作時，他感受到被肯定的價值，知道自己說的話影響了對方。

碩士班期間，林君衡擔任新北市土城社福中心社工助理，一個月最低60小時、最多120小時，薪資2萬多元。

「最難忘的一次，是有次帶個案轉診。」他回憶，那天要帶個案前往另一家醫院轉診，拖著一瓶5公斤氧氣瓶搭計程車移動，「有點手忙腳亂，卻也讓我更理解社工工作實際樣貌。」

還有一次，一名50、60歲男子到社福中心求助，身上有異味，走路不太穩，林君衡說，當時他只是社工助理，社工評估需入住機構，他便聯繫計程車，將對方送到適合的安置機構，社工助理確實能減輕第一線社工行政負擔。

社工的日常，是處理一個又一個的故事。林君衡坦言，最難的是社會輿論的壓力，當案件發生爭議，輿論容易公審社工，外界不了解其中的專業判斷，這些批評對社工來說是很大傷害。

在他眼中，真正專業的社工，不只是有愛心，而是「有辦法用言語帶給人力量」，能從對話中找出需求的缺口，並以適當方式補足。他特別敬佩資深的同事，他們不僅有豐富的經驗，還具備專業特質，包含儀態、神情及口語表達，能展現穩定的力量，這些都是他未來想成為的模樣。

「個案情緒多少會影響社工，社工要有界線，得學會排解壓力。」林君衡不會加個案的LINE，他認為，保持專業界線是重要原則。

「社工吃的是實務經驗，沒有捷徑。」林君衡說，社工這行雖然辛苦，但在社福中心裡，夥伴們合作互助，忙得很快樂。土城社福中心主任陳柏年強調「熱情，對社工的續航力很重要。」