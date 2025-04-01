新北平溪觀音巖步道風華重現 打造生態旅遊新亮點

新北市觀光旅遊局打造微笑山線觀音巖步道已正式完工並於近日開放。此次工程採生態式工法施工，包含步道設施修繕、整建、串聯，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，營造豐富多樣生物場域，建立環境教育場地，融合歷史文化重現日治時期風貌，成為新北市生態旅遊的新亮點。

為重現螢火蟲棲地，利用既有低窪池體，以砌石駁坎打造多孔隙自然水塘，多孔性特色提供動植物棲息與生長空間，在水塘與排水路徑種植高地錯落適生的植栽綠化，以及喬木疏植修剪增加透光性，寄望建立充滿生命的「螢光」、夜晚暗空的「星光」及平溪文化的「天燈光」。

「昭和橋」是日治時期遺留於平溪地區重要的歷史文化資產，具有深厚歷史背景與文化意涵，佇立於淺水自然水塘邊，提供遊客欣賞古蹟完整風貌的眺望節點，讓遊客在漫步時能感受到歷史與自然的交織。

觀音巖步道的整修與生態復育及歷史結合，是推動永續發展的重要成果，遊客可以更深入體驗，從平溪老街出發漫步於古樸街道感受在地風情，探訪台灣最老的郵筒，留下懷舊紀念；接著前往觀音巖步道，欣賞生態復育成果與自然景致，敲響平安鐘祈福，並探索防空洞了解歷史痕跡。