藍籲加重虐童刑責 綠黨團：兒少權益不該成政治工具

新北市議會國民黨團今天舉行記者會呼籲加重虐童案刑責，新北市議會民進黨今表示，民進黨一直都與兒少站在同一陣線，絕不寬恕任何虐童行為，更不會把兒少當作政治議題操作，台灣現在沒有廢死，任何地方廢死都需要高度的社會共識，國民黨大言不慚地操作「反廢死」假議題，根本就是在用這些家屬心中的傷痛，試圖轉移大罷免的焦點。

黨團總召廖宜琨表示，民進黨對於兒少權益一直以來都相當的重視，對於任何侵害兒少生命、身體與權益的行為，要以最嚴格的刑責來處置，而無期徒刑與死刑都是刑罰的選擇，因此對於特殊身分的保障，加重刑責的方式讓司法裁決，才能符合公平正義的原則，都相信司法一定能夠還給受害人家屬公道。

副召蘇錦雄說，民進黨立法院黨團針對過去剴剴案的專案報告時，很清楚的主張本案與兒福聯盟有關，而當時的國民黨召委王育敏是兒福聯盟的董事，不適合擔任主席，符合利益迴避的條件。但國民黨卻扭曲事實，全力護航王育敏，甚至連要求蔣萬安專案報告都不敢，這樣的國民黨憑什麼消費剴剴。

幹事長山田摩衣議員指出，國民黨操作剴剴案政治攻防，不斷消費悲劇，令人民反感。案件明明發生在國民黨執政的台北和新北，卻對預防、保護體系的責任避而不談，對地方執政疏失也視而不見。民進黨選擇用制度守護孩子，中央地方齊力推動保護體系，讓悲劇不再重演。

書記長顏蔚慈議員表示，虐待兒少是人神共憤的行為，當務之急是如何用更積極的方式保護兒少強化並社工介入。然目前立法院被藍白強推惡法癱瘓，許多社會安全及民生權益都被擱置。因此也期待國民黨能夠好好坐下來討論如何根本解決問題，而非用強推公投的方式來操弄民意。

民進黨團呼籲，國民黨應該以民生經濟為重，不要倒行逆施強推不存在的公投，不然不僅無法消滅民眾的怒火，反而會讓人民更堅定地站出來參與罷免活動。