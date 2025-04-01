新北淡水沙崙里馬術兒童節 趣味騎馬導覽動保知識
兒童節快到了，許多地方都有舉辦精彩的兒童節活動，而在淡水區沙崙里也不列外，今年舉辦非常特別的兒童節活動，特別與沙崙里內的綠野馬術文創園區業者合作，結合園區內的騎馬體驗、導覽學習等，讓來參與的家長與孩子都可以過一個開心，且難忘回憶的兒童節活動。
沙崙里長彭瑀筑說，一般人平時很少有機會可以接觸到馬匹，而在沙崙里內又有一座綠野馬術文創園區，因此就合作舉辦，內容包括了親子騎馬體驗、創意DIY、馬匹導覽解說等等，還可以讓孩子接觸到馬匹，並且了解到許多的動物保護小知識。
民眾表示說，很難得可以在兒童節慶當中，可以來參與騎馬的體驗，而且是有專業的馬術人員引導，可以讓孩童玩的開心又安全。
這次活動內容可說是非常豐富，新北市議員陳偉杰，也特別來協助這場活動舉辦，透過里長的精心安排，讓大小朋友都玩的相當歡樂，騎馬體驗不僅是小朋友，許多家長也是首次騎馬感到非常新鮮，里長不僅是提供許多的自助美食，另外園區還有安排射箭等趣味小遊戲，讓孩子就像來到遊樂園一樣，營造歡樂氣氛，讓親子都有一個充滿學習又難忘的回憶。
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