快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

新北淡水沙崙里馬術兒童節 趣味騎馬導覽動保知識

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
小朋友在兒童節前夕體驗騎馬，並從中了解動保知識。 圖／紅樹林有線電視提供
小朋友在兒童節前夕體驗騎馬，並從中了解動保知識。 圖／紅樹林有線電視提供

兒童節快到了，許多地方都有舉辦精彩的兒童節活動，而在淡水區沙崙里也不列外，今年舉辦非常特別的兒童節活動，特別與沙崙里內的綠野馬術文創園區業者合作，結合園區內的騎馬體驗、導覽學習等，讓來參與的家長與孩子都可以過一個開心，且難忘回憶的兒童節活動。

沙崙里長彭瑀筑說，一般人平時很少有機會可以接觸到馬匹，而在沙崙里內又有一座綠野馬術文創園區，因此就合作舉辦，內容包括了親子騎馬體驗、創意DIY、馬匹導覽解說等等，還可以讓孩子接觸到馬匹，並且了解到許多的動物保護小知識。

民眾表示說，很難得可以在兒童節慶當中，可以來參與騎馬的體驗，而且是有專業的馬術人員引導，可以讓孩童玩的開心又安全。

這次活動內容可說是非常豐富，新北市議員陳偉杰，也特別來協助這場活動舉辦，透過里長的精心安排，讓大小朋友都玩的相當歡樂，騎馬體驗不僅是小朋友，許多家長也是首次騎馬感到非常新鮮，里長不僅是提供許多的自助美食，另外園區還有安排射箭等趣味小遊戲，讓孩子就像來到遊樂園一樣，營造歡樂氣氛，讓親子都有一個充滿學習又難忘的回憶。

兒童節

延伸閱讀

新北淡水竹圍國小兒童節趣味活動 學童玩樂中學習

新北萬里野柳國小歡慶兒童節 小小解說員守護海洋

雲林這學校慶祝兒童節超有愛 民眾大讚掏錢支持

兒童節午餐加菜吃龍蝦大餐 雲林這所學校吃得超開心

相關新聞

新北平溪觀音巖步道風華重現 打造生態旅遊新亮點

新北市觀光旅遊局打造微笑山線觀音巖步道已正式完工並於近日開放。此次工程採生態式工法施工，包含步道設施修繕、整建、串聯，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，營造豐富多樣生物場域，建立環境教育場地，融合歷史文化重現日治時期風貌，成為新北市生態旅遊的新亮點。

新北淡水沙崙里馬術兒童節 趣味騎馬導覽動保知識

兒童節快到了，許多地方都有舉辦精彩的兒童節活動，而在淡水區沙崙里也不列外，今年舉辦非常特別的兒童節活動，特別與沙崙里內的綠野馬術文創園區業者合作，結合園區內的騎馬體驗、導覽學習等，讓來參與的家長與孩子都可以過一個開心，且難忘回憶的兒童節活動。

從月薪2萬多做起 8年級社工內心告白：因為淋過雨才想為別人撐傘

「社工就是一場經驗的累積，沒有捷徑可走。」30歲林君衡這樣形容自己的工作。林君衡是新北三峽人，輔大社工系畢業，現在是新北...

藍籲加重虐童刑責 綠黨團：兒少權益不該成政治工具

新北市議會國民黨團今天舉行記者會呼籲加重虐童案刑責，新北市議會民進黨今表示，民進黨一直都與兒少站在同一陣線，絕不寬恕任何...

新北三芝特產變遊具 新庄里西瓜造型遊戲場啟用

為了讓孩子們在玩樂同時也可以認識家鄉文化，市議員鄭宇恩爭取兩百萬元的經費，以三芝區知名的農特產品西瓜為發想，打造全新的西瓜造型遊具，日前完工落成在新庄里的自行車公園裡正式啟用，啟用儀式由社區的長輩熱情的開場跳舞，還有三芝國小附設幼兒園的小朋友參與，迫不及待在揭幕後，奔向遊戲場，開啟西瓜遊具的遊戲旅程。

北捷47部電扶梯提速 尖峰時段每分鐘多搭22人

為了加速載運量能，北捷調整台北車站、市政府等旅客較多的47座電扶梯運行速度，從每秒0.5公尺調至0.65公尺，估計每分鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。