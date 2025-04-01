快訊

不玩了？川普不捨喊馬斯克「即將回去」 最快這時間離開白宮

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

新北三芝特產變遊具 新庄里西瓜造型遊戲場啟用

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
結合在地農特產品的造型遊具，讓孩童遊玩的同時也可以認識家鄉特產。 圖／紅樹林有線電視提供
結合在地農特產品的造型遊具，讓孩童遊玩的同時也可以認識家鄉特產。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓孩子們在玩樂同時也可以認識家鄉文化，市議員鄭宇恩爭取兩百萬元的經費，以三芝區知名的農特產品西瓜為發想，打造全新的西瓜造型遊具，日前完工落成在新庄里的自行車公園裡正式啟用，啟用儀式由社區的長輩熱情的開場跳舞，還有三芝國小附設幼兒園的小朋友參與，迫不及待在揭幕後，奔向遊戲場，開啟西瓜遊具的遊戲旅程。

市議員鄭宇恩表示，這次爭取兩百萬元的經費，打造西瓜造型的遊具，希望讓三芝的孩子們來到這裡遊玩也可以認識家鄉的特產西瓜，也很感謝里長將開心農場打造的具有生氣，讓不同族群都可以來到這裡休憩。

大大剖半的西瓜造型，為豔陽高照的開幕式提供不少消暑的感受，還有小朋友最愛的溜滑梯與攀爬設施，都能夠讓孩子盡情放電，而市議員也期待未來再透過努力爭取，要在西瓜造型遊具的周邊爭設更多的西瓜造型周邊設施，讓整個公園充滿西瓜特色風格。

三芝區長賴小萍說，每年西瓜產季一到，區公所都會辦理的西瓜節活動，從今年開始就可以來到這裡舉辦，另外周邊還有由里長用心照顧的開心農場，多功能的休閒空間，新庄自行車公園成為親子遊玩、長輩散步休閒與節慶活動辦理的最好去處。

朋友 西瓜 議員

延伸閱讀

HANNI 同款涼鞋幫你找到！UGG 2025 春夏三合一厚底涼鞋造型解析、售價一次看

寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

山陀兒重創新北石門青山步道 議員現勘要分段開放

護童拒二手菸 新北淡水議員爭取落實無菸校園環境

相關新聞

新北平溪觀音巖步道風華重現 打造生態旅遊新亮點

新北市觀光旅遊局打造微笑山線觀音巖步道已正式完工並於近日開放。此次工程採生態式工法施工，包含步道設施修繕、整建、串聯，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，營造豐富多樣生物場域，建立環境教育場地，融合歷史文化重現日治時期風貌，成為新北市生態旅遊的新亮點。

新北淡水沙崙里馬術兒童節 趣味騎馬導覽動保知識

兒童節快到了，許多地方都有舉辦精彩的兒童節活動，而在淡水區沙崙里也不列外，今年舉辦非常特別的兒童節活動，特別與沙崙里內的綠野馬術文創園區業者合作，結合園區內的騎馬體驗、導覽學習等，讓來參與的家長與孩子都可以過一個開心，且難忘回憶的兒童節活動。

從月薪2萬多做起 8年級社工內心告白：因為淋過雨才想為別人撐傘

「社工就是一場經驗的累積，沒有捷徑可走。」30歲林君衡這樣形容自己的工作。林君衡是新北三峽人，輔大社工系畢業，現在是新北...

藍籲加重虐童刑責 綠黨團：兒少權益不該成政治工具

新北市議會國民黨團今天舉行記者會呼籲加重虐童案刑責，新北市議會民進黨今表示，民進黨一直都與兒少站在同一陣線，絕不寬恕任何...

新北三芝特產變遊具 新庄里西瓜造型遊戲場啟用

為了讓孩子們在玩樂同時也可以認識家鄉文化，市議員鄭宇恩爭取兩百萬元的經費，以三芝區知名的農特產品西瓜為發想，打造全新的西瓜造型遊具，日前完工落成在新庄里的自行車公園裡正式啟用，啟用儀式由社區的長輩熱情的開場跳舞，還有三芝國小附設幼兒園的小朋友參與，迫不及待在揭幕後，奔向遊戲場，開啟西瓜遊具的遊戲旅程。

北捷47部電扶梯提速 尖峰時段每分鐘多搭22人

為了加速載運量能，北捷調整台北車站、市政府等旅客較多的47座電扶梯運行速度，從每秒0.5公尺調至0.65公尺，估計每分鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。