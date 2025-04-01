新北三芝特產變遊具 新庄里西瓜造型遊戲場啟用

為了讓孩子們在玩樂同時也可以認識家鄉文化，市議員鄭宇恩爭取兩百萬元的經費，以三芝區知名的農特產品西瓜為發想，打造全新的西瓜造型遊具，日前完工落成在新庄里的自行車公園裡正式啟用，啟用儀式由社區的長輩熱情的開場跳舞，還有三芝國小附設幼兒園的小朋友參與，迫不及待在揭幕後，奔向遊戲場，開啟西瓜遊具的遊戲旅程。

市議員鄭宇恩表示，這次爭取兩百萬元的經費，打造西瓜造型的遊具，希望讓三芝的孩子們來到這裡遊玩也可以認識家鄉的特產西瓜，也很感謝里長將開心農場打造的具有生氣，讓不同族群都可以來到這裡休憩。

大大剖半的西瓜造型，為豔陽高照的開幕式提供不少消暑的感受，還有小朋友最愛的溜滑梯與攀爬設施，都能夠讓孩子盡情放電，而市議員也期待未來再透過努力爭取，要在西瓜造型遊具的周邊爭設更多的西瓜造型周邊設施，讓整個公園充滿西瓜特色風格。

三芝區長賴小萍說，每年西瓜產季一到，區公所都會辦理的西瓜節活動，從今年開始就可以來到這裡舉辦，另外周邊還有由里長用心照顧的開心農場，多功能的休閒空間，新庄自行車公園成為親子遊玩、長輩散步休閒與節慶活動辦理的最好去處。