北捷47部電扶梯提速 尖峰時段每分鐘多搭22人

為了讓孩子們在玩樂同時也可以認識家鄉文化，市議員鄭宇恩爭取兩百萬元的經費，以三芝區知名的農特產品西瓜為發想，打造全新的西瓜造型遊具，日前完工落成在新庄里的自行車公園裡正式啟用，啟用儀式由社區的長輩熱情的開場跳舞，還有三芝國小附設幼兒園的小朋友參與，迫不及待在揭幕後，奔向遊戲場，開啟西瓜遊具的遊戲旅程。

2025-04-01 17:49