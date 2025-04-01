北捷47部電扶梯提速 尖峰時段每分鐘多搭22人
為了加速載運量能，北捷調整台北車站、市政府等旅客較多的47座電扶梯運行速度，從每秒0.5公尺調至0.65公尺，估計每分鐘搭乘人數可增加22人，仍比新加坡、香港電扶梯每秒0.75公尺慢。
北捷表示，從2017年在台北捷運曾於忠孝復興站等轉乘車站共計11座電扶梯，試辦3個月的微調運行速度，紓解電扶梯排隊人潮，經觀察確實有效縮短旅客排隊時間，進一步觀察，旅客搭電扶梯不慎受傷與微調運行速度並無明顯關連。
北捷說，為了提升電扶梯運能，縮短旅客等候時間，即日起陸續微調台北車站、市政府站等旅客較多的車站，共計47座上行電扶梯運行速度，運行速度由每秒0.5公尺調至每秒0.65公尺。
北捷預估，調整後單一電扶梯尖峰時段每分鐘搭乘人數約可增加22位旅客，進一步提升效率。同時增設告示，提醒旅客「前方電扶梯速度較快，務請緊握扶手、站穩踏階」，電扶梯兩側皆可站立，也請旅客勿在電扶梯上使用手機。
北捷說，經參考國際軌道運輸業者電扶梯速度，新加坡與香港地鐵電扶梯，最高運轉速度約每秒0.75公尺，均高於台北捷運調整後的速度。
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