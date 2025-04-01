花枝正Q甜 清明連假來富基漁港抽花枝送抵用券

氣候逐漸回暖，新北市石門的「富基魚市」正值花枝產季，肉質Q彈鮮甜，於清明連續假期更推出「富基花枝一番賞」活動，來魚市消費滿額就送現金抵用券，還能抽鮮凍花枝。

虎斑烏賊俗稱花枝，因Q彈的口感及富含蛋白質，廣受大人小孩的喜愛，而台灣北部及東北角海域正是花枝的主要棲地，於每年3至6月期間是主要的產季。

富基魚市內生鮮攤「春來活海鮮」表示，現在是最適合吃花枝的季節，而花枝挑選的方式主要是看眼睛是否明亮、表皮有無破損，以及整體光澤和透明程度。

新北市漁業處表示，為讓民眾能夠體驗當季花枝的美味，富基魚市將於清明連假4月3、4日推出「富基花枝一番賞」優惠活動，於生鮮攤單筆消費滿2000元，就送100元抵用券；乾貨及生魚片攤單筆消費滿500元即送50元抵用券，還可以抽鮮凍花枝1份或冷凍海瓜子、保冰袋等精美好禮，每日共限量210名。

另外於活動期間，現場更提供限量炸花枝、花枝丸、花枝油飯等各式花枝小點試吃，於活動期間上午11時、下午1時、下午3時發放，各時段各品項限量200份。

漁業處推薦，吃完花枝料理，還能順遊鄰近的「老梅綠石槽」，欣賞大屯火山爆發後遺留的火山礁岩，在經過海浪長時間拍打形成的縱狀溝槽，岩面經過海浪的滋潤，石蓴、海髮絲等綠色海藻在石槽上附著生長，是季節限定美景，每年3至5月是最美時期。