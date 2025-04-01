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新北美術館即將開幕 推三鶯旅遊超值套票

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

今年鶯歌即將迎來兩大盛事，被譽為「蘆葦叢中的現代美術館」-新北市美術館將於4月25日正式開館，同時2025世壯運閉幕式也將於5月30日在鶯歌盛大舉辦，新北市政府特別攜手旅行社業者推出精彩的旅遊行程與優惠自由行套票，邀請民眾前來深度體驗三鶯嶄新的魅力。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，這次與旅行業者推出優惠的自由行套票及團體遊程以三鶯為主軸，前往三峽滿月圓森林遊樂區大口呼吸芬多精；再訪百年歷史鶯歌老街；揭幕新北美術館，一覽藝文跨域發展的美學空間，最後再參訪擁有百年歷史的「新旺集瓷」，見證傳統陶瓷產業如何透過文創轉型重塑品牌價值。全程提供專業導覽、交通與餐飲，讓旅客輕鬆體驗三鶯的生活美學與文化底蘊。

楊宗珉局長補充，偏好自由行的旅客則可選購優惠套票，套票與「新旺集瓷」及海外知名餐飲器皿品牌「宜龍企業」旗下餐飲品牌「燧人炊事」合作，旅客可親手繪製專屬馬克杯，並可品味手沖咖啡感受城鎮的溫潤與醇厚。套票自4月1日起開賣，當月限量推出100套「430元買一送一」優惠，售完為止。還可參加交通部觀光署「台灣觀光100亮點」「亮點集時樂」線上集章活動，抽獎送好禮。另自由行套票採預約制，建議旅客提前規劃，以免現場等候。

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新北 自由行

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