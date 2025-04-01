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兒童專屬福利！北捷、貓纜、滑冰通通免費 只要滿足這些條件

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
全國國小(含)以下兒童持「2025兒童月探索摺頁」或相關證件，即享有兒童新樂園入園免門票、貓空纜車免費搭乘及台北小巨蛋冰上樂園當日免費滑冰。 照片取自台北大眾捷運股份有限公司
全國國小(含)以下兒童持「2025兒童月探索摺頁」或相關證件，即享有兒童新樂園入園免門票、貓空纜車免費搭乘及台北小巨蛋冰上樂園當日免費滑冰。 照片取自台北大眾捷運股份有限公司

4月3日至4月6日期間，台北市學童持數位學生證、兒童優惠卡或憑證件臨櫃購買兒童票、新北市學童持新北兒童卡，可享免費搭乘台北捷運(含環狀線)；全國國小(含)以下兒童持「2025兒童月探索摺頁」或相關證件，即享有兒童新樂園入園免門票、貓空纜車免費搭乘及台北小巨蛋冰上樂園當日免費滑冰。

北捷公司表示，專為小朋友打造的兒童新樂園，4月3日至4月5日延長營運至21時，4月6日收假日維持18時閉園。全國國小(含)以下兒童及陪同家長1位，憑兒童月摺頁或證件，入園不用錢，遊樂設施另行收費；4月3日上午9時至12時，由台北市政府警察局及士林運動中心特別打造體驗關卡，包含重型機車、刑事鑑識科、CPR及AED等，讓小朋友化身成小小鑑識專家及小小英雄，體驗警察日常及救護技能；連假期間，圓滾滾的麻吉貓也將現身草皮區，用招牌笑容迎接大小朋友，歡慶兒童節。此外，搭乘ACE摩天輪還有ACE軟糖等你來拿唷。

北捷公司補充，全國國小(含)以下兒童持2025兒童月探索摺頁、數位學生證或相關證件等，可至貓纜各車站兌換「免費搭乘券」，當日可不限次數免費搭乘，陪同家長須另行購票；出示2025台北兒童月探索摺頁、數位學生證或相關證件，當日滑冰免費，冰鞋、護具及手套則另行付費租借購買。

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