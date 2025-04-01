顛覆流廁髒又臭…北市大改造成景觀公廁 民眾嗨喊「變超棒」

為提升遊客如廁感受，兼顧高齡長者、親子、性別友善及無障礙使用族群需求，北市府近期流動廁所大改造，將34座流廁改造為景觀公廁，大大改變流動廁所髒臭的刻板印象，升級為舒適、美觀、整潔的景觀公廁，大大提升如廁文化。

公園處長藍舒凢表示，公廁新文化是北市近年政策，自112年起陸續汰換公園內流動廁所為景觀公廁，廁間考量通用設計原則，廁間寬敞且皆有洗手台燈光等設施，內部通風完善更不易產生易累積異味及潮濕，提供不同於流動廁所的如廁環境，公廁外觀設計更融合公園景觀。

公園處花卉中心林育正主任說，改善後的景觀公廁空間寬敞且明亮整潔，以內湖碧湖公園為例，遊客都能感受到景觀公廁之便利性，因鄰近遊戲場及體健設施區，孩童及運動民眾均能就近使用。

廁間也因應需求規畫為親子及無障礙通用，設有適合小孩使用的小型便器及尿布台等，無障礙設施也滿足公園運動的高齡者、單車族、行動不便者使用。內湖區湖濱里陳尤雪里長表示，碧湖公園增設景觀公廁後民眾反映都不錯，感謝北市府相關局處辛勞。

帶著小朋友來公園玩的二寶爸表示，新施做的景觀公廁尺寸很寬敞，即使帶著嬰兒推車或是跟小孩進去都不會侷促；二寶媽說，幫小朋友換尿布有尿布檯，讓小朋友可以直接躺在上面，空間都還蠻大的，不會覺得有壓迫感，小朋友也不會去東碰西碰的。