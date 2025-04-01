遭爆積欠社工助理薪資 北市社會局認疏失：已補發並檢討流程

立委吳沛憶、議員林亮君踢爆社安網計畫准許地方政府聘用在學學生擔任「社工助理」，但台北市卻有17人發生雇主拖欠薪資。北市社會局坦承，因人員異動導致交接落差，以致出現薪資撥付不穩定或延遲的狀況，現已全數完成薪資撥付並檢討流程，以防再犯。

社工科長邱慶雄指出，社會局聘僱的兼職助理，去年下半年因人員異動及業務交接出現落差，新進人員尚未熟悉行政流程，雖每月皆有撥付前一月份工資，但實際入帳時間不一，導致薪資撥付不穩定或延遲，目前所有兼職助理薪資皆已完成撥付。

而面對中央衛福部薪資調薪及年度計畫核定變動等狀況，邱慶雄表示，因行政同仁核銷應變不及，造成1月份社工助理薪資的撥付時程延遲，原應於2月撥付遲至3月才核發。目前局內已檢討並精簡核銷流程，強化行政人員訓練並設立預警機制，已完成解決方案，以杜絕類似情況再次發生。

局長姚淑文強調，已要求各單位精進行政流程，並建立預警制度。未來社工助理員每月工時薪資，將於下月準時完成撥款程序，若遇不可抗力因素，也會予以墊付，確保員工勞動權益，避免延遲撥付再次發生，讓兼職助理能安心工作。