北市擬售聯開宅還債挨批短視近利 捷運局：不處理就債留子孫

北市捷運聯開宅出租率逾99%，扣除營業成本仍不足償還捷運建設債務，捷運局有意出售並於議會上會期提案修正相關條例。新會期開議前，民眾黨議會黨團今質疑市府短視近利，拋售公有資產，帶頭炒高房價，更是帶頭炒房的元兇。

「台北市捷運聯開宅運用與發展」公聽會今邀OURs都市改革組織等專家學者與會，也安排北市都發局長簡瑟芳、捷運局長鄭德發說明。

捷運局報告，已通車、興建中的捷運路網共635.69億元自償性經費債務待償還，另每年利息支付逾12.6億元；現有聯開宅基地46處，每年租金收入13.97億元，扣除營業成本，僅剩9.49億元，連利息都不足以償還。

因此，捷運局擬將聯開宅現有3房以上住宅及部分商辦、今年後分回的聯開宅全數出售，估可償債279.64億元，仍有356億多元未償；出租中聯開宅的租金收益率偏低，將檢討租金訂定原則。

政治大學地政系助理教授江穎慧直言，土地開發賣資產拿來償債是舊思維，質疑捷運局出租聯開宅不划算，怎麼會有人還要買、甚至出租？公部門做此事不划算，但是私部門非常划算，市府應檢討執行機制、法規而導致租金調整不夠切合市價等問題。

民進黨議員林亮君說，聯開宅位處市中心精華地段，一旦出售，未來想在相似地點取得同等數量的房源作為公共用途，成本會高得不成比例。捷運局出售聯開宅，剩餘債務還是高，她認為市府的決定短視近利，為了償還眼前債務，變賣一次性公共資產，忽略城市發展和長期需求。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，聯開宅出租率幾近100%，市場需求這麼明顯，市府難道要忽略？捷運局出租住宅不含商辦超過1300戶、市值總價284億元，蔣市府要處分這麼多市府資產，應該由市長蔣萬安報告，要求蔣萬安將該案列為新會期重要法議案，並向各黨團報告。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡不滿今日府級出席代表低，他認為政府掌握行政工具跟政策資源，幾乎沒有做不到的事情，關鍵在於有沒有政策決心，聯開宅可否轉為社宅、出租住宅，需由市長、副市長以上府級長官協調。

捷運局長鄭德發直言，行政院對捷運計畫的財務，除中央補助、地方自籌經費，還有自償性經費，捷運周邊土地聯合開發效益就是用來支付這部分建設費用。現在待償的自償性經費350億多元，到2028年萬大線一期就多達635億多元，加上南北環、東環等路線，將有1000多億元要償還。財政問題，今天不處理，當然可以，但是「債留子孫」，這些債務回到市政財務，仍是公共預算、市民的錢在支應。