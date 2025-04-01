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不用關籠自由探索 北捷狗狗列車12日發車

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中小型寵物車能免費上車，大型寵物車如需搭車就要購買「攜帶寵物車單程票」，每張80元。示意圖。圖／台北捷運公司提供
中小型寵物車能免費上車，大型寵物車如需搭車就要購買「攜帶寵物車單程票」，每張80元。示意圖。圖／台北捷運公司提供

響應2025國際寵物日，北捷在4月12日下午1點，推出4部「狗狗友善列車」，分別從淡水信義線象山、淡水站發車，不須事先報名即可搭乘。北捷提醒，狗狗上車全程配戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索，同時考量貓咪天性，如果想帶貓咪上車，需要放置在籠、車內。

北捷表示，「狗狗友善列車」來回行駛共16個班次，沿途正常停靠各站，飼主在進站時將狗狗妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出。上車後，全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。

北捷說，這次推出的4部「狗狗友善列車」，車門均有彩繪貼圖標示，車側及車頭顯示器均加註「狗狗列車」字樣，特別將列車縮短為45分鐘一班，象山站最晚發車時間約17時14分、淡水站最晚發車時間約17時5分，沿途正常停靠各站。

北捷表示，收費方式，比照北捷「寵物車搭捷運」規定，飼主及同行親友依現行乘車票價收費，中、小型寵物車不需另行購票。大型寵物車如需搭車，請購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，每張80元，並請從第一節及最後一節車廂上車，每1位購票旅客以攜帶1件為限。

北捷說，「狗狗友善列車」為加發列車，原有乘車時段不受影響，且不限攜帶寵物旅客搭乘，如旅客想搭乘一般列車，請在月台等候下一班車即可。「狗狗友善列車」

另外，考量貓咪獨特天性，經蒐集各界專業建議，今年從善如流調整規畫，改為推出「狗狗友善列車」，如果想帶貓咪搭乘捷運的飼主，請依照一般寵物搭車規定，將貓咪放置寵物籠、車內，且全程妥善包覆。

北捷也提醒，為維護毛孩健康安全，搭車前請先完成寵物登記、疾病預防注射，像是狂犬病等及除蚤預防藥物，請務必隨時關注狗狗狀況，勿影響車內其他旅客，列車上配有獸醫師、保全及清潔人員等服務人員隨行，即時提供必要協助。

狗狗上車全程配戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索。示意圖。圖／台北捷運公司提供
狗狗上車全程配戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索。示意圖。圖／台北捷運公司提供

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