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二殯回饋金補助擴大範圍惹議 大安區逾50位里長抗議市府黑箱

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
一殯拆除後量能全數轉移至大安區懷愛館，殯葬處日前公告修正二殯回饋金自治條例，擴大回饋金補助範圍，引起大安區里長不滿今在大安區抗議，藍綠議員也批，市府決策不公開透明。記者洪子凱／攝影
一殯拆除後量能全數轉移至大安區懷愛館，殯葬處日前公告修正二殯回饋金自治條例，擴大回饋金補助範圍，引起大安區里長不滿今在大安區抗議，藍綠議員也批，市府決策不公開透明。記者洪子凱／攝影

一殯拆除後量能全數轉移至大安區懷愛館，殯葬處日前公告修正二殯回饋金自治條例，擴大回饋金補助範圍，增加信義及文山共5里，引起大安區里長不滿，近50名里長今聚集區公所抗議。藍綠議員也批，市府決策不公開透明，反對該提案。市府表示，會將各方意見納入，送議會討論。

北市府25日對外預告「台北市立殯儀館回饋地方自治條例部分條文草案」，將現行補助範圍殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內，擴增至1.2公里，可拿到回饋金除既有里外，再增加信義區3里、文山區2里。

但該草案引起大安區在地里長不滿，認為回饋金不應無限擴張，昌隆里長同時身兼第二殯儀館回饋地方經費管理委員會主委王志剛，今邀集大安區逾50個里長、地方議員、殯葬處開會，會前更帶領所有里長呼口號，強調未有基礎、表達就要修法，堅決反對抗議。

王志剛指出，此次新增5個里中包含信義區黎順里，該里從2019年起不斷爭取回饋金補助，甚至透過議員舉行協調會討論，委員會也曾提出方案，卻未獲該里長同意，如今殯葬處卻突襲式公告要擴大範圍，也包括該里在這種不公開、不透明的公告。

龍泉里長龎維良直批，市府公告前不僅未溝通、開說明會等和利害關係人討論，就直接上網公告，有違程序正義，「先上車後補票」行徑如同渣男；錦華里長溫美珠也說，站在這並非只為了爭取更多金錢，而是為了捍衛居民應有的權益和原則，更不應金額增加就擴大範圍，若這樣台北市所有回饋金機制都應檢討。

現場包含國民黨議員楊植斗、王欣儀、李柏毅、曾獻瑩，民進黨議員簡舒培、王閔生，社民黨議員苗博雅等人，都到場參與，更不分藍綠反對該案。曾獻瑩指出，去年底審查今年度預算時當時他擔任民政委員會召委，就有要求市府針對回饋金公平及合理性作整體評估，檢討及訂出需要調整的方向及原則，但現在沒有完成就公告，違背當初決議。

楊植斗表示，一殯量能移至二殯後，車流量衝擊顯而易見，他舉例，竹聯幫主「么么」黃少岑舉辦告別式，周邊塞爆停車場回堵到外圍，更是辛亥路的日常；簡舒培表示，審查今年度北市府預算時政黨協商就曾就該案討論，當時氣氛就很緊張，甚至互罵狀況發生，如今未有共識就公告，殯葬處是否受到什麼樣壓力應說清楚。

殯葬處長張世昌強調，二殯的影響主要還是大安區，經過交通數據分析討論所計算出來的，該版本仍以大安區為最先考量，對大家損害最小的原則下提出，且並非最終定案，會將各界意見納入後續修法程序中，送議會法規委員會討論。

一殯拆除後量能全數轉移至大安區懷愛館，殯葬處日前公告修正二殯回饋金自治條例，擴大回饋金補助範圍，引起大安區里長不滿今在大安區抗議，藍綠議員也批，市府決策不公開透明。記者洪子凱／攝影
一殯拆除後量能全數轉移至大安區懷愛館，殯葬處日前公告修正二殯回饋金自治條例，擴大回饋金補助範圍，引起大安區里長不滿今在大安區抗議，藍綠議員也批，市府決策不公開透明。記者洪子凱／攝影
一殯拆除後量能全數轉移至大安區懷愛館，殯葬處日前公告修正二殯回饋金自治條例，擴大回饋金補助範圍，引起大安區里長不滿今在大安區抗議，藍綠議員也批，市府決策不公開透明。記者洪子凱／攝影
一殯拆除後量能全數轉移至大安區懷愛館，殯葬處日前公告修正二殯回饋金自治條例，擴大回饋金補助範圍，引起大安區里長不滿今在大安區抗議，藍綠議員也批，市府決策不公開透明。記者洪子凱／攝影

北市府 殯葬處 議員

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