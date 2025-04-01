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4天連假碰寵物展 北市南港LaLaport 交通考驗

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
LaLaport。記者邱書昱／攝影
LaLaport。記者邱書昱／攝影

北市南港展覽館將於清明兒童連假舉辦寵物展，同時一旁又有新開幕LaLaport商城，為提前因應人車潮，北市長蔣萬安今天到場視察整體號誌。交通局簡報透過新增路口號誌引導車流。蔣萬安也說，未來南港在整體的2到5年城市規畫，勢必成為蛋黃區的蛋黃。

台北市交通治理科長林育生簡報， LaLaport開幕至今，周圍的經貿一路、經貿二路、南港路2段及環東大道等，車流量都屬於正常，未出現壅塞狀況。商場的汽機車格位數分別是2376格、1928格，平日最高使用率達67%，假日最高使用率為66%。

林育生說，北捷南港展覽館站及南港軟體園區站開幕前後運量比較，出站人次多達4萬9518，成長24.8%；南港軟體園區站成長67%，突破達到1萬人次。可見民眾仍以大眾運輸前來，不過，這周適逢清明兒童連假，同時南港展覽館也有寵物展，初估光寵物展就會增加10％人潮，仍有可能出現人車流。

林育生說，為了優化動線，經貿二路105巷的LaLaport的停車場入口增設號誌，從經貿二路進到105巷的車子禁止左轉。而經貿一路往南外側調整右轉專用，往南延長禁迴時段等措施。不過，考量在地民眾使用，原先經貿一路禁止回轉上環東大道，則會改為晨峰、商場開幕前開放。

北市警察局交通警察大隊長陳立祺也說，預估車流量是從環東大道下來，約占四成左右，從汐止過來則約三成，從南湖大橋來的也是一個交通壅塞，大約也會佔三成左右。

蔣萬安到周遭視察整體車流並聽取簡報。他說，四天連假中團隊會嚴陣以待，目前觀察營運期間至今使用率都落在7、8成，尚未全滿，但是只要停車空間停滿8成時，就會先到車尾處提醒。

同時為了方便民眾搭乘大眾運輸，在連接南港展覽館的空橋也會在6月完工，另一處連接中信園區空橋則會在8月完工。

另外，有關未來南港園區更多企業總部進駐。蔣萬安說，從經貿社宅、機廠社社宅、世界明珠到南港生技園區沿線，都會做整體的城市規畫，並著重2到5年整體發展，南港未來會是蛋黃中的蛋黃區。

台北市長蔣萬安今天到LaLaport視察。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今天到LaLaport視察。記者邱書昱／攝影
經貿二路105巷。記者邱書昱／攝影
經貿二路105巷。記者邱書昱／攝影

北市 經貿 蔣萬安

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