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清明連假將至 掃墓熱線淡水北新路將總量管制

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
清明連假將至，掃墓人潮持續湧現。記者葉德正／攝影
清明連假將至，掃墓人潮持續湧現。記者葉德正／攝影

清明連假將登場，新北市交通大隊指出，淡水區北新路為前往北海福座、龍巖及懷恩墓園的主要道路，預估清明連假期間北新路與台2線將有車多情形，新北警已規畫車輛總量管制，並搭配分流行駛替代道路措施，籲請民眾配合現場員警指揮行駛。

新北市各大墓區近期已陸續湧現掃墓人車潮，新北市交通警察大隊參照過去幾年清明掃墓車況分析，觀測清明連假各墓區周邊仍會有車多情形，尤其在五股區成泰路孝義路口、中和區興南路2段399巷、三芝區101號市道、淡水區北新路及八里區龍米路均會出現大量車流。

交大指出，雖已有部分民眾提前完成掃墓，但連假期間各旅遊景點及交通要道仍將湧現車潮，新北警已妥適規劃勤務，加強交通疏導管制措施。

交大也說，據交通部高速公路局日前公告清明連假管制措施，4月3日至4月6日通行費皆採單一費率，並於0時至5時暫停收費；4月3日0時至12時、4月4日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，往宜花東地區可改道行駛台2線、本市市道106乙線、台9線；4月3日6時至12時國1內湖至頭份、國3木柵至香山南向入口實施高乘載管制，建議民眾可改道經由台64線轉行駛臺61線往南。

114新北市清明服務網也可查詢連假期間通往各墓園交通管制、各行政區接駁車路線、發車時間、停靠站及墓區周邊交通資訊，並多加利用接駁專車，免去找停車位的麻煩；各墓園及納骨塔多位於山區，停車空間相當有限，民眾多運用大眾運輸工具、接駁專車或親友共乘方式前往掃墓，降低在墓區周邊尋找車位的困擾。

墓園 連假

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