劉和然清明祭祀大墓公 感謝廟方公益付出

適逢清明節，新北市副市長劉和然今前往土城區義塚大墓公，出席清明祭祀典禮，向大墓公表達敬意，感念其庇祐新北市，並感謝廟方長年投入公益，關懷弱勢，盼無私奉獻精神能持續傳承。

劉和然說，大墓公擁有200多年歷史，是土城、板橋與中和地區的重要信仰中心，廟方不僅長期關懷弱勢，分送民生物資，還曾捐贈火災警報器、消防衣等救災裝備，並提供清寒獎助學金與棒球隊經費，協助學子獲得更完善的學習資源。大墓公透過宗教力量凝聚社會，共同守護新北市，令人敬佩。

財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長林長寅表示，大墓公香火鼎盛，每年清明、中元普度及義塚公忌辰皆為地方重要祭典。其中，中元祭典採獨特的分區輪普方式，已被列為新北市無形重要文化資產，展現地方傳統信仰特色。