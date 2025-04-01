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劉和然清明祭祀大墓公 感謝廟方公益付出
適逢清明節，新北市副市長劉和然今前往土城區義塚大墓公，出席清明祭祀典禮，向大墓公表達敬意，感念其庇祐新北市，並感謝廟方長年投入公益，關懷弱勢，盼無私奉獻精神能持續傳承。
劉和然說，大墓公擁有200多年歷史，是土城、板橋與中和地區的重要信仰中心，廟方不僅長期關懷弱勢，分送民生物資，還曾捐贈火災警報器、消防衣等救災裝備，並提供清寒獎助學金與棒球隊經費，協助學子獲得更完善的學習資源。大墓公透過宗教力量凝聚社會，共同守護新北市，令人敬佩。
財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長林長寅表示，大墓公香火鼎盛，每年清明、中元普度及義塚公忌辰皆為地方重要祭典。其中，中元祭典採獨特的分區輪普方式，已被列為新北市無形重要文化資產，展現地方傳統信仰特色。
新北市民政局指出，大墓公早期由土城、板橋及中和三地官方輪流管理，2018年登記立案為財團法人後，仍維持官民共治，三地區長兼任法人董事。每年各項祭典活動延續傳統，透過官方與民間合作，共同紀念保家衛國的無主英魂，讓歷史文化得以延續。
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