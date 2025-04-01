新北社福考核「重傷」 學者幫抱屈：社工表現重質不重量

新北在113社會安全網考核中排名倒數第二，僅優於連江縣，面臨被扣補助款窘境。台師大社工系兼任副教授賴月蜜說，社工表現重質不重量，評分結果不該成為唯一標準，也要思考考核機制是否有盲點。

賴月蜜指出，她常到各縣市做溝通，對各縣市社福運作有一定了解，她觀察新北社工士氣、表現不差，社工專業與努力不該光從量化數據評估，應關注實際服務品質。新北市幅員廣、城鄉差異大，面臨較高挑戰，無論家訪或跨單位合作，整體水準還不錯。

賴指出，社福考核機制存在值得檢討之處，評分方式可能影響社工士氣。她舉例，曾有兩個表現類似的縣市，因不同評審的標準，最後一個獲優等，另一個乙等，此一結果對基層社工無疑是打擊。社福考核應該促進各縣市互相學習，而非彼此競爭或打壓，讓社工能夠更專注於專業服務，而不是在考核後「療傷」。

輔大社工系主任劉一龍說，近年該系畢業生約有6成投入實務界，成為第一線社工，高於全國各社工系所加總的平均值，社工培育是一個連續過程，學校端的課程和實習、機構端的新人培訓都十分重要，若二者能相互合作，將有助新血投入。近來，新北市社會局讓學校申請該局實務人員到校做經驗分享，實習申請無名額限制，加上原有的社工助理制度，讓學生從課程、實習到助理過程，都有助於更快理解實務界運作情況，畢業即就業，有助於銜接職場，降低剛入職的陣亡率。

對新北想為社工爭取都會勤務加給，是否有助於攬才、留才，劉一龍說，新北幅員廣、案量多，城鄉差距也大，就像一個台灣的縮影，為社工加薪資能否起明顯效用有待觀察，除了給實質補貼，職場風氣、制度等，環環相扣，社會對社工的尊重與支持也很重要。