快訊

陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

新北社福考核「重傷」 學者幫抱屈：社工表現重質不重量

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
第一線社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」，角色吃重，處境卻是內憂外患夾擊，各縣市社工面臨人力荒困境。記者曾學仁／攝影
第一線社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」，角色吃重，處境卻是內憂外患夾擊，各縣市社工面臨人力荒困境。記者曾學仁／攝影

新北在113社會安全網考核中排名倒數第二，僅優於連江縣，面臨被扣補助款窘境。台師大社工系兼任副教授賴月蜜說，社工表現重質不重量，評分結果不該成為唯一標準，也要思考考核機制是否有盲點。

賴月蜜指出，她常到各縣市做溝通，對各縣市社福運作有一定了解，她觀察新北社工士氣、表現不差，社工專業與努力不該光從量化數據評估，應關注實際服務品質。新北市幅員廣、城鄉差異大，面臨較高挑戰，無論家訪或跨單位合作，整體水準還不錯。

賴指出，社福考核機制存在值得檢討之處，評分方式可能影響社工士氣。她舉例，曾有兩個表現類似的縣市，因不同評審的標準，最後一個獲優等，另一個乙等，此一結果對基層社工無疑是打擊。社福考核應該促進各縣市互相學習，而非彼此競爭或打壓，讓社工能夠更專注於專業服務，而不是在考核後「療傷」。

輔大社工系主任劉一龍說，近年該系畢業生約有6成投入實務界，成為第一線社工，高於全國各社工系所加總的平均值，社工培育是一個連續過程，學校端的課程和實習、機構端的新人培訓都十分重要，若二者能相互合作，將有助新血投入。近來，新北市社會局讓學校申請該局實務人員到校做經驗分享，實習申請無名額限制，加上原有的社工助理制度，讓學生從課程、實習到助理過程，都有助於更快理解實務界運作情況，畢業即就業，有助於銜接職場，降低剛入職的陣亡率。

對新北想為社工爭取都會勤務加給，是否有助於攬才、留才，劉一龍說，新北幅員廣、案量多，城鄉差距也大，就像一個台灣的縮影，為社工加薪資能否起明顯效用有待觀察，除了給實質補貼，職場風氣、制度等，環環相扣，社會對社工的尊重與支持也很重要。

一名新北第一線社工說，社會安全網是個包海包海計畫，必須集眾力撐起這張網，基層社工扮演安定社會力量，角色格外吃重，處境卻是內憂外患夾擊，因為進用率偏低，長期人力不足，留下來只能被操好操滿，民粹風潮下，社工只能盼望「不要出事」，否則就要接受外界投以「冷血社工」的苛責，輿論壓力對社工來說是不可承受之重。

第一線社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」，角色吃重，處境卻是內憂外患夾擊，各縣市社工面臨人力荒困境。記者曾學仁／攝影
第一線社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」，角色吃重，處境卻是內憂外患夾擊，各縣市社工面臨人力荒困境。記者曾學仁／攝影

實習 社工

延伸閱讀

新北景觀廁所持續升級 颱風來襲可快速撤離

新北社工人力荒衝擊社安網考核 將被扣補助款

新北設立2合法塗鴉專區 玩家盼增設垃圾桶與水源

綠宣講再批財劃法 葉元之嗆蘇巧慧：若反對為何不提案？

相關新聞

基隆人注意！ 1000mm幹管破損 約4.3萬戶自來水受影響

基隆市麥金路今天凌晨3時許，地下管徑1000mm的自來水管線破損，自來水湧出路面。自來水公司考量對交通的衝擊，先降壓供水...

南港交通恐內科2.0 她點破蔣萬安今視察根本看不到瓶頸

南港LaLaport已於上月20日開幕，短短4天吸引20萬人潮，北市長蔣萬安今率交通局、警察局、捷運公司等視察南港交通。...

別錯過放火獅 北台最熱鬧保安文化祭4/2登場

北台最熱鬧的宗教盛事「保生文化祭」4月2日登場！系列活動「放火獅」最受矚目，將為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮與傳統手工...

蔣萬安視察南港LaLaport交通 呼籲多加利用大眾運輸

台北市長蔣萬安上午在清明連假前視察南港LaLaport交通情況，蔣萬安表示商場周邊車流量雖增加21%，但整體車速未見明顯...

新北社福考核「重傷」 學者幫抱屈：社工表現重質不重量

新北在113社會安全網考核中排名倒數第二，僅優於連江縣，面臨被扣補助款窘境。台師大社工系兼任副教授賴月蜜說，社工表現重質...

清明連假將至 掃墓熱線淡水北新路將總量管制

清明連假將登場，新北市交通大隊指出，淡水區北新路為前往北海福座、龍巖及懷恩墓園的主要道路，預估清明連假期間北新路與台2線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。