新北景觀廁所持續升級 颱風來襲可快速撤離
新北市高灘地環境持續改造，其中可將單車牽進公廁的景觀廁所廣受單車族與遊客好評。高灘處表示，這些廁所不僅強調景觀與便利性，還具備快速拆除機制，能在颱風來臨時迅速撤離，確保設施安全。
高灘處指出，目前正評估在人流較多的河濱公園與熱門自行車道沿線，增設更多景觀廁所，以提升高灘地的環境品質。考量高灘地位於防洪區，所有設施都需具備快速移除的能力，景觀廁所因此採用快拆水電接頭、快拆污水管與吊掛設施，撤離時能迅速斷開管線並運離現場。此外，颱風來襲前，高灘處會分析颱風動態，提前安排撤離作業，以縮短應變時間。
實際應變上，高灘處提到，去年康芮颱風來襲時，就曾撤離全區景觀廁所，平均撤離一處約需20至30分鐘，可有效降低災害風險。同時，景觀廁所設計持續優化，不僅具備性別友善空間，也考量自行車族、無障礙使用者及親子照護需求，未來仍將納入使用者意見，進一步提升使用體驗。
類似的可移動設計，也運用在三重重新橋下的重新市集。市集內的一間萊爾富便利商店，同樣採用可撤離的設計，以應對可能的淹水風險。店內空間雖不大，但設備齊全，能提供基本服務。不過，據店員透露，一年可能需要撤離2至3次，每次都得將所有商品搬空，過程相當麻煩，「一次撤離大概需要花一天的時間。」這類可移動設施雖能降低災害影響，但也考驗業者與相關單位的應變能力。
至於單車族的使用回饋，高灘處表示，「能牽車進廁所」的設計獲得許多肯定，讓騎士如廁時能更安心。此外，未來高灘地也將持續透過自行車道拓寬、動線優化、指標更新與休憩點設置等措施，打造更友善的騎乘與遊憩環境。
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