基隆人注意！ 1000mm幹管破損 約4.3萬戶自來水受影響

基隆市麥金路今天凌晨3時許，地下管徑1000mm的自來水管線破損，自來水湧出路面。自來水公司考量對交通的衝擊，先降壓供水，上班尖峰時段過後再封路搶修。水公司預估供水受影響用戶高達4.3萬戶，已設置4處臨時加水站供民眾取水使用。

台灣自來水第一區管理處表示，自來水管破損地點在麥金路201號前，今早9時起進場搶修，預計明天下午3時完成。

施工期間高地供水共2萬6498戶停水，範圍如下：

中正區：建國里、砂灣里、中船里、入船里、德義里、正義里、正船里、義重里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：兆連里、光華里、文安里、明德里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。

中山區：中興里、仁正里、健民里、居仁里、新建里、仁正里、居仁里。

安樂區：樂一里、嘉仁里、永康里、鶯安里、鶯歌里、四維里等高地供水區域。

平地用戶降壓供水共1萬7108戶，範圍如下：

中正區：正砂里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里、中砂里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：仁德里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、水錦里、花崗里、虹橋里、仁德里、和明里、忠勇里、文安里、玉田里。

中山區：中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、民治里、通化里、通明里、中山里、仙洞里、安平里、安民里、居仁里、新建里。

水公司提醒民眾提早儲水備用，工程提早完成就會恢復正 常供水。臨時加水站設置地點為老大公廟前（安樂路一段150號）、成功一路與光二路口（成功一路115號7-11前人行道）、東信里民活動中心（東信路35巷47號）、劉銘傳路口（劉銘傳1號肯德基旁）。

水公司在停水期間有準備水車待命，民眾若因重大事故需緊急用水，可連絡基隆服務所（02)2425-2103、(02)2423-4195或台水客服專線1910 。復水後偏遠或偏高地區，供水恢復時間較慢。停水、水壓降低期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久損壞或造成火災。