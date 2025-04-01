新北社工人力荒衝擊社安網考核 將被扣補助款

根據衛福部近日剛公布113年強化社會安全網考核成績，新北人員進用率71%，在本島各縣市中排最低，只比連江64%高，面臨被扣補助款窘境。社會局回應，近年全台社工人力荒嚴峻，新北正向中央爭取社工都會勤務加給，也招募學生當社工助理，多管齊下攬才。

衛福部最近公布去年強化社安網考核成績，新北整體需求人力995人，進用706人，進用率71%。相較於其他五都情況，北市需求525人、進用453人，進用率86.3%；桃園需求592人、進用507人，進用率85.6%；台中需求756人、進用679人，進用率89.8%；台南需求599人、進用528人，進用率88.1%；高雄需求886人、進用798人，進用率90.1%。

進用率反映在考核成績，中央明訂進用率未達85%縣市，不得考列甲等以上。中央將扣補助款，今年中央對新北社安網人力補助將從6成降為5成。

對於考核成績不佳，社會局回應，新北社安網進用人數706人，是全台第二高，僅次於高雄，光從進用率來看新北在社安網的努力不公平，新北社工案量占全國六分之一，服務案量居冠，新北近年在創造社工友善環境、職場文化有獲社工肯定，在業務高負荷情況下，仍創造全國第二的社工進用數。

社會局坦言，社工缺口很棘手，中央、地方都有相同問題，入行前3年是離職的高峰，新北近年針對社工推出徵才、育才、留才三方針略有成果，去年社工離職率比前一年下降4%，去年在職率比前一年成長7%。

徵才部分，近年新北社會局放寬社工助理、實習人數及資格，招募社工相關科系大三至研究所學生來當社工助理，每月工作60小時，社工助理分派到各社福中心當社工的助手，提前理解社工甘苦，新北14個社福中心現聘有27名社工助理。

社會局副局長許秀能說，新北招募社工相當賣力，除早一步搶人才，也領先全台率先提出社工優聘制度，讓資深社工年資、敘薪轉換到新北工作後可銜接。

新北市長侯友宜是警界出身，侯建議比照警政制度，讓人口高密度、服務高壓力、個案高複雜的都會地區，提供都會區社工人員提供勤務加給，讓養成不易的社工能久留職場，強化服務能量及經驗傳承。許秀能表示，新北已向中央反映，爭取新北社工勤務加給，給實質照顧，提振第一線社工士氣。