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南港交通恐內科2.0 她點破蔣萬安今視察根本看不到瓶頸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南港LaLaport正式開幕，下班時間附近交通備受考驗。記者林俊良／攝影
南港LaLaport正式開幕，下班時間附近交通備受考驗。記者林俊良／攝影

南港LaLaport已於上月20日開幕，短短4天吸引20萬人潮，北市長蔣萬安今率交通局、警察局、捷運公司等視察南港交通。議員游淑慧質疑，市府挑今天上午10點半視察，根本看不到南港真正交通流量與瓶頸，建議蔣要再挑「對的時間」來視察。

游淑慧說，南港的交通挑戰與衝擊，不僅有LaLaport，未來南港三、五年內會有許多大型開發案落成啟用，包括大型社宅、產業的開發案、企業總部等，都會為南港帶來大量的車流人流進駐。游說，南港居民都相當憂心，大家至今還看不到市府有系統系、有規模的交通改善計畫，讓南港民眾非常憂慮，很怕南港變成內科交通2.0，這是不可承受之痛。

游淑慧說，希望蔣萬安今天視察後，要提出有前瞻性的交通計畫。由於LaLaport開幕到現在，事先交通宣導得宜，目前對當地交通的衝擊，還是在可以忍受範圍，還是希望民眾搭乘街運、公車到LaLaport等大型賣場。

至於蔣萬安今天上午十點半來視察南港交通，游說，根本看不到真實的交通流量與交通瓶頸，因為視察的時間既不是上班尖峰時間，也不是假日逛街人潮真正的尖峰時間，不確定交通局挑這樣的時間，是不是要讓蔣萬安看到比較平和的交通狀況，所以蔣萬安可能要再挑「對的時間」，才能看到南港真實的交通狀況。

LaLaport 游淑慧 蔣萬安

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