新北設立2合法塗鴉專區 玩家盼增設垃圾桶與水源

街頭塗鴉不僅展現個人風格，也是一種抒發情感的方式，然而，隨意塗鴉往往被視為破壞市容。為提供創作者合法揮灑創意的空間，新北市高灘處規畫兩處合法塗鴉專區，讓民眾自由創作。

高灘處目前規劃分別位於華江橋下方長約70公尺、高5公尺的防洪牆，以及永和區博愛陸橋下方約100公尺的防洪牆，兩處讓民眾自由創作，並強調若發現不雅文字或涉及人身攻擊內容，仍會立即清除。

對於專區設立，25歲傅姓塗鴉玩家表示，「除了讚沒別的了，多一個可以合法噴漆畫畫的地方。」不過，他也建議，希望能在專區附近設置公共垃圾桶與水源，方便玩家丟棄噴漆罐並調和底漆、清洗用具，同時也需要排水設備，以利維持場地整潔。「如果有這些基本設施，創作環境會更完善，對塗鴉玩家來說也會更友善。」

新北市高灘處表示，目前尚無統計數據顯示合法塗鴉專區設立後是否減少市區違規塗鴉，但未來將視使用狀況及創作者意見，評估是否增設其他合法塗鴉區。目前專區開放予一般民眾創作，暫無邀請特定藝術家創作或舉辦街頭藝術展的計畫，而塗鴉是否能保留，則由創作者自行決定。