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新北紀錄片奬邁入第15年 今年28部作品入圍可獲35萬拍攝基金

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
2025新北市紀錄片奬初審，評審就各投件作品充分表達意見並進行討論，選出28部作品入圍作品。圖／新北市新聞局提供
2025新北市紀錄片奬初審，評審就各投件作品充分表達意見並進行討論，選出28部作品入圍作品。圖／新北市新聞局提供

2025新北市紀錄片奬公布初選入圍名單，今年總收件共81件，經初審評審團選出28部入圍創作。題材包含環境變遷、生態維護、自我認同、性別議題與族群關懷等內容，延續新北市紀錄片獎一直以來多元包容精神。

新北新聞局將在4月17、18及19日，比照國際競賽規格辦理公開提案會，每一組優選影片團隊，將獲得35萬元拍攝基金。

新聞局長李利貞說，新北市紀錄片獎今年邁向第15周年，以拍攝基金提供創作者實質協助，同時舉辦監製工作坊，由專業講師傳授寶貴經驗，協助紀錄片優選團隊完成作品。市府今年也持續與財團法人看見．齊柏林基金會合作，獎項下設立「齊柏林環境紀錄獎」，期待鼓勵更多人關注台灣環境生態。

新聞局指出，今年有多部來自海外的跨國合製創作提案，包含新加坡、馬來西亞、緬甸等國家的作品，展現新北市紀錄片獎的影響力已延伸到國際。入圍作品的參賽者中，不乏曾獲得優選影片的資深導演，也有許多剛投入紀錄片產業的新生代導演，提案會上老將新秀將齊聚一堂，共同角逐成為今年優選團隊。

今年初審評審團成員包含曾任眾多國際影展重要推手的王君琦、多次參與國內外影展的導演李建成，推廣台灣紀錄片創作的孢子囊電影院計畫主持人兼導演陳志漢、曾獲金馬最佳紀錄片得主的導演蘇哲賢，以及由看見．齊柏林基金會推薦並具有廣告、商業片、紀錄片多項經驗的導演陳皓玫共同組成。

評審們表示，今年提案企畫及影片題材多樣，除感受到作品寬廣的視角、觸及社會大眾的心理脈動，也關注到紀錄片發展跨越疆界的能量，因此今年看見許多更多元、更具國際性的作品。

2025新北市紀錄片奬初審，評審就各投件作品充分表達意見並進行討論，選出28部作品入圍作品。圖／新北市新聞局提供
2025新北市紀錄片奬初審，評審就各投件作品充分表達意見並進行討論，選出28部作品入圍作品。圖／新北市新聞局提供

紀錄片 馬來西亞

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