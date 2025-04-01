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歡慶兒童節！4／4北市公營場館泳池12歲以下兒童與陪同家長免費
歡慶兒童節，北市體育局宣布除整修中正、南港外，其餘10座運動中心、市有游泳池，於4月4日當天祭出12歲以下孩童及陪同家長免費使用游泳池優惠，各場館在清明節假期也推出一系列活動與優惠課程，邀請民眾享受運動樂趣，連假期間共享親子時光。
體育局表示， 10座運動中心（大同、中山、松山、大安、萬華、北投、士林、內湖、信義、文山）及景美、大湖公園、玉泉公園、三民公園、榮星花園游泳池、青年公園運動休閒園區，兒童節當天，12歲以下孩童及1名陪同家長免費游泳；極限運動訓練中心6歲以下幼童免費、12歲以下孩童半價的入場門票優惠；台北網球場推出12歲以下孩童免費使用場地；迎風碼頭則有兒童節盪槳池、獨木舟8折體驗價。
除了兒童節優惠外，大同運動中心於4月3至5日推出300元的直排輪及籃球體驗營；中山運動中心則在兒童節規畫魔術、黏土、氣球、雷射槍的免費體驗課；內湖運動中心4月3日打造有氣墊、跑酷、射箭保齡球、雷射槍的「無敵星樂園」；信義運動中心4月3、4日安排包含SUP水上運動、小海豚游泳等體驗課；文山運動中心為兒童節量身打造「獅吼逐浪巡航隊」闖關活動；萬華運動中心於四月份祭出兒童游泳課程單堂體驗價100元優惠；青年公園運動休閒園區於3月29至4月6日期間學生購買月卡現折200元。
體育局表示，盼將運動風氣向下扎根，讓北市的孩子們自小養成規律運動習慣，除身心健康，更於成長過程中透過運動增進與師長、同儕的情誼，也期待小朋友們不斷從中探索興趣，甚至進一步發展為專長，未來在各項賽場上大放異彩，成為台北之光，使運動成為首都生活的DNA。
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