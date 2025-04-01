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別錯過放火獅 北台最熱鬧保安文化祭4/2登場

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大龍峒保安宮「保生文化祭」的「放火獅」場面壯觀。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
大龍峒保安宮「保生文化祭」的「放火獅」場面壯觀。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

北台最熱鬧的宗教盛事「保生文化祭」4月2日登場！系列活動「放火獅」最受矚目，將為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮與傳統手工紙紮藝術，21響禮炮後，數以萬計蜂炮自火獅中直衝雲霄，象徵避邪除疫，重溫舊時廟會氣氛。

每年農曆3月15日是北市最負盛名的大龍峒保安宮保生大帝聖誕，台北保安宮自1994年開始舉辦「保生文化祭」， 2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，2021年保生大帝聖誕慶典登錄為北市無形文化資產，以超越傳統與現代的民俗元素，賦予宗教、文化、觀光新的活力，內容包括開鑼、家姓戲、民俗藝陣匯演、放火獅、三獻禮等，是絕對不能錯過的宗教盛事。

保安宮今年邀請台灣各地重要及頗具特色的民俗藝陣出陣演出，讓原本宗教性質較為濃厚的陣頭，融入更多藝術特色，讓社會大眾能更認識傳統藝陣文化，今年保安宮邀請台南東方天山鼓舞、台南武館宋江陣、台中妙璇舞蹈團與新北台灣培德龍獅團、台灣戲曲學院等各地表演團體於4月11日帶來藝陣表演。 

除「放火獅」是保生文化祭最受人矚目活動，「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演也是保生文化祭重要的活動內容，保安宮致力於把觀眾找回到廟埕，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，從4月2日至25日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登臺演出。

包括歌仔戲人間國寶廖瓊枝老師領導的薪傳歌仔戲劇團，來自歌仔戲原鄉的蘭陽歌劇團，從野台民戲崛起的秀琴歌劇團及漢陽北管劇團等登台演出。 

保安宮於民國83年間開始舉辦「保生文化祭」，每年在保生大帝誕辰前夕，邀請許多頗負盛名的藝陣出陣演出，施放火獅的儀式等，象徵著保生大帝除瘟禳疫，庇護芸芸眾生的健康平安。 

另，為發揚醫神保生大帝懸壺濟世精神，鼓勵基層醫療工作的醫師，及對醫學教育、學術研究或有重大貢獻的醫療團體或機構，保安宮也舉辦「財團法人保安宮第八屆保生醫療奉獻獎」，公開表揚獲獎醫師或機構，設有「醫療奉獻個人獎」及「醫療奉獻團體獎」，頒發獎牌及獎金100萬元，以彰顯其奉獻事蹟，自4月1日起至4月15日止受理報名，詳情可洽02-25951676。

保安宮 歌仔戲 醫師

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