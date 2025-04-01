代價最高6千元..LaLaport不只怕塞 亂丟菸蒂一天就10件

南港LaLaport上月20日開幕，4天吸引20萬人潮，議員游淑慧透露，有民眾發現LaLaPort剛開幕就有許多人吸菸亂丟菸蒂，因廣場有許多小朋友、長輩會吸到二手菸，當天她接獲陳情，便請環保局稽查，現場就取締告發10件亂丟菸蒂。

游淑慧說，「亂丟煙蒂最高代價罰款6000元」，但由於南港廣場這一區還不是公告吸菸區，目前除了靠民眾自發的公德心外，也只能請環保局加強取締亂丟菸蒂。此外，她也要求衛生局盡快跟LaLaport討論戶外廣場要不要有禁菸區跟吸菸區設立。

依照「菸害防制法」規定，雖然商場的室內場所禁止吸菸，但商場之室外場所，沒有納入禁菸場所規範。若要將戶外廣場畫設為禁菸區，需要商場的同意。目前衛生局預定4月2日前，發函給LaLaport評估。若商場有意願，衛生局將邀集該公司、市府相關局處等辦理現場會勘；達成共識後，衛生局再辦理後續禁菸場所預告及公告事宜。

游淑慧說，需要注意的是，菸蒂其實是塑膠垃圾，包含了50種致癌物質、重金屬及環境賀爾蒙，一根菸蒂需要10~15年以上時間才能分解，其所釋放的化學物質和毒素，可以持續殘留於土壤、水源中，亂丟菸蒂對環境會造成重大危害。也提醒民眾亂丟菸蒂被取締的代價很高，自112年8月15日起，台北市已加重裁罰，亂丟菸蒂的罰款金額為3600元起，最高可開罰6000元。

游說，過去曾有民眾因隨意丟棄菸蒂遭罰6000 元，感到相當後悔。因此，請大家共同維護公共環境，讓LaLaport南港成為更友善的休憩空間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康