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不忌諱..原一殯停車場費率曝 在地里月租優惠早被搶光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市第一殯儀館拆除後，改建為「北市第一停車場」，相關設施日前都已經設置完成，今天開始試營運免費開放停車；5月1日起正式收費停車。記者林麗玉／攝影
台北市第一殯儀館拆除後，改建為「北市第一停車場」，相關設施日前都已經設置完成，今天開始試營運免費開放停車；5月1日起正式收費停車。記者林麗玉／攝影

北市第一殯儀館拆除後，改建為「北市第一停車場」，相關停車設施日前都已設置完成，今天開始試營運免費開放停車；5月1日起正式收費，費率也曝光，臨停費率每小時40元，停車月租費原價5000元，行政里、松江里民月租優惠3000元。

至於行仁、行孝、江寧、新福、新生五個里里民月租費優惠4000元。

儘管停車場前身是第一殯儀館，不過周邊住戶不忌諱，尤其市府釋出里民優惠月租3000元、4000元，比周邊便宜多，也讓里民搶破頭。

「早就被搶光了」，行政里長鄭春華表示，北市府釋出60張行政里的里民月租3000元優惠名額，60張根本不夠，當然希望沒有里民優惠的張數上限」。

隔壁的松江里，同樣有里民月租優惠3000元，不過里長蔣築諠說，里內60張里民優惠還算夠，但大家不是因為忌諱前身是第一殯儀館，因周邊榕樹都已移除，整體停車場相當開闊，里民考量的是停車場是戶外的，沒有棚架遮風避雨，所以搶手程度還好。

里長蔣築諠坦言，這次殯葬處給里民的月租優惠費，真的優惠，以松江里內的私人停車場為例，停車費月租動輒7000-8000元月租，第一停車場里民優惠真的有便宜。

台北市第一殯儀館拆除後，改建為「北市第一停車場」，相關設施日前都已經設置完成，今天開始試營運免費開放停車；5月1日起正式收費停車。記者林麗玉／攝影
台北市第一殯儀館拆除後，改建為「北市第一停車場」，相關設施日前都已經設置完成，今天開始試營運免費開放停車；5月1日起正式收費停車。記者林麗玉／攝影
台北市第一殯儀館拆除後，改建為「北市第一停車場」，相關設施日前都已經設置完成，今天開始試營運免費開放停車；5月1日起正式收費停車。記者林麗玉／攝影
台北市第一殯儀館拆除後，改建為「北市第一停車場」，相關設施日前都已經設置完成，今天開始試營運免費開放停車；5月1日起正式收費停車。記者林麗玉／攝影

停車場 北市府 第一殯儀館

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