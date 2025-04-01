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新北公益寫作班 見證小作者夢想

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市教育局昨舉辦國小公益寫作班頒獎，978人參賽，選出10名特優、20名優選。記者張策／攝影
新北市教育局昨舉辦國小公益寫作班頒獎，978人參賽，選出10名特優、20名優選。記者張策／攝影

新北市教育局昨舉辦國小公益寫作班頒獎，今年以「走進夢想專賣店」為主題，鼓勵學子透過寫作將心中願景化為文字。978人參賽，選出10名特優、20名優選，教育局長張明文、家長等人共同見證這場屬於孩子的榮耀時刻。

作文總評老師吳玫香說，每篇作品都充滿創意與情感，鼓勵孩子們將寫作視為實現夢想的橋梁，鍛鍊思考與表達能力，吳玫香形容，寫作像是一場長跑，需要耐力與堅持，偉大的作家從來不是因為天賦，而是透過每天努力與進步。

張明文表示，閱讀寫作不僅僅是語文學習，更是一種探索自我與世界的能力。新北市自2019年起，攜手聯合報系推動公益閱讀寫作班，迄今邁入第7年。

張明文強調，閱讀與寫作能力不僅影響語文學習，還關係到跨領域的理解與應用，在AI時代，明確表達指令的能力至關重要，寫作訓練正是最佳途徑之一。

今年國小公益閱讀寫作班有31所國小開班，978名學生參與，評選出特優10名、優選20名、佳作120名，共150名獎項。

頒獎典禮上，獲得特優的10名得主分享各自的寫作歷程與夢想，有人希望能成為小說家，透過故事感動人心；有人想當程式設計師，探索科技的無限可能；有學生立志成為不噴灑農藥的果農、溫暖患者的醫生、料理美食的廚師、創業開拓新局的企業家。

特優得主、林口國小六年級曾楷恬說，她的夢想是成為廚師，希望做健康料理給家人吃，也想用能力所及方式救助弱勢團體，透過愛心料理暖心也暖胃。

公益 夢想

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