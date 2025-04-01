北市公車學院 邀新進駕駛受訓

據北市交通局交通警察大隊統計，去年大客車包括公車等，最常見違規為闖紅燈、其次為違規轉彎。為減少公車事故，北市公車公會籌辦的公車學院開訓，學者認為，公車駕駛肇事率99%都是人為，針對公車駕駛講習，可降低人為風險。

籌辦公車學院的北市公車公會理事長李博文表示，今年初雙北公車運價調整後，業者也應提升服務指標項目，這次舉辦的課程是邀年資不滿一年的新進駕駛來充電，由學者教授、交通大隊及上路多年的學長分享經驗。

交通局交通警察大隊秘書室主任林洸賢表示，根據去年大客車違規，最常見的闖紅燈違規數達846件、其次為違規轉彎638件，尤其公車在左轉二段式停止線前沒有落實環顧四周，直接轉彎後直行，是死亡車禍容易發生的原因。

國防大學運籌管理學系教授王中允說，他常在事故鑑定時，聽到駕駛稱事故發生前沒有看見，所以公車駕駛更應該落實路況沒把握時，就要趕緊停下來、看清楚再開。同時司機也要注意身體健康狀況，包含飲食、藥物副作用等，特別是前一天若喝酒，酒精代謝需12小時，沒超過12小時切勿上路。

李博文表示，未來還會陸續推出課程，重點培訓對象為駕駛長、管理幹部，也會安排召訓曾有違規與肇事紀錄的駕駛，並於4月下旬辦實車體驗營的動態課程。